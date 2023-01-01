Cuneo, Officina Santachiara venerdì sera racconta “Alba: 23 giorni di luce”

CUNEO CRONACA - In arrivo, il secondo appuntamento di “Uno sguardo sul mondo”, la nuova sezione della nostra rassegna con spettacoli pensati per un pubblico intergenerazionale, dagli adolescenti in su. Altra novità per noi, e per la città, sono gli orari di questa sezione, le 19. L’appuntamento di venerdì 31 ottobre,ore 19, è con: Alba: 23 giorni di luce – Assemblea Teatro (Torino).

Uno spettacolo che racconta il coraggio, la libertà e la forza della memoria collettiva. Con “Alba: 23 giorni di luce”, Assemblea Teatro porta in scena la storia dei pochi ma intensi giorni di libertà vissuti dalla città di Alba nell’autunno del 1944, quando le brigate partigiane entrarono in città senza combattere, dopo l’abbandono da parte dei repubblicani. Protagonisti sono giovani uomini e donne, guidati dal desiderio di ribellione e dal bisogno di dare un senso alla guerra, che affrontano scelte coraggiose tra attesa, fughe improvvise e momenti di gioco. Tra tensione e leggerezza, lo spettacolo racconta la realtà della guerra ma anche l’entusiasmo e la speranza di una generazione che, con passione, contribuì alla rinascita dell’Italia libera e democratica.

Attraverso la memoria e le emozioni di quei giorni, “Alba: 23 giorni di luce” restituisce dignità e orgoglio ai giovani partigiani, offrendo al pubblico una riflessione intensa e ancora attuale sul valore della libertà, del coraggio e della solidarietà. Una storia di coraggio e libertà che continua a parlare al presente.

Data: 31 ottobre 2025 – ore 19:00. Luogo: Officina Santachiara (Ex chiesa di Santa Chiara, via Savigliano, snc, Cuneo. Ingresso: 8€ intero, 6€ ridotto per minori di 18 anni.



