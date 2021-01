CUNEO/ Nuovo ospedale tra attualità e suggestioni: "Serve un progetto da candidare"

CUNEO CRONACA - Si è svolto il convegno organizzato da Centro per Cuneo - Lista Civica avente come titolo "Ospedale e territorio: una nuova sanità è possibile?". "E' un contributo – nel pieno rispetto delle prerogative del Consiglio comunale di Cuneo che dovrà decidere qual è il sito su cui prevedere la costruzione del nuovo Ospedale, del nuovo HUB provinciale – per aprire un confronto su cosa si vorrà fare del sito che non verrà scelto per detta opera", ha detto Beppe Delfino, presidente dell'Associazione Centro per Cuneo, in apertura del convegno.

"Riteniamo che prioritariamente occorra decidere dove fare il nuovo ospedale. Decisione che deve, però, necessariamente accompagnarsi con la scelta di riqualificazione e rigenerazione urbana che dovrà esser fatta sul sito alternativo. Uno studio sull’area "Santa Croce" che rappresenta una suggestione – considerato il particolare momento storico che stiamo attraversando – che potrebbe anche portare grandi opportunità.

Pochissimi sono oggi in Italia i territori che si trovano nelle nostre condizioni, ottimali per accedere ai finanziamenti per la costruzione di un nuovo Hub. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha recentemente annunciato di aver richiesto al Ministero della Salute 300 milioni per il nuovo ospedale. La crisi mondiale dovuta alla pandemia ha fatto raggiungere a tutti la piena consapevolezza di quanto sia necessaria la parte territoriale nella concezione della Sanità.

Possiamo come territorio provare a presentare un progetto che sia complemento tra ospedale e sanità territoriale, per il bene di un quartiere, di una città ma soprattutto di un territorio. Riteniamo che non si debba perdere tempo e che si debba immediatamente costruire un progetto da candidare sulle varie linee ed azioni di intervento che il Governo, l’Europa (Recovery Found e Next Generation EU – MES), la Regione e la Fondazione Crc vorranno finanziare. Oltre alla Fondazione Nuovo Ospedale ed alle eventuali donazioni", ha concluso Beppe Delfino.

(Nell'immagine, a cura di Stefano Quaglia, il raffronto tra l’attuale situazione da veduta aerea - a destra - e la proposta o suggestione di riorganizzazione con la previsione di due comparti divisi dal proseguimento di via Matteotti: in alto il Campus Universitario, in basso il Polo della Medicina di Territorio, cui si aggiunge l’oasi verde su piazza Cavalieri di Vittorio Veneto)