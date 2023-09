CUNEO/ Nuove riasfaltature sulle strade comunali dall'autunno: lavori su 31.500 metri quadri

CUNEO CRONACA - Saranno circa 5 i chilometri totali di strade (31.500 metri quadrati) ad essere riasfaltati nei prossimi mesi sul territorio comunale di Cuneo. A stabilirlo è la delibera n. 239, approvata nella riunione di Giunta del 24 agosto scorso, per far fronte allo stato di ammaloramento di alcuni tratti su altipiano e frazioni.

I lavori, che avranno un costo complessivo di circa 850.000 euro (compresi oneri e IVA), sono in fase di affidamento alle imprese appaltatrici e verranno svolti tra l’autunno 2023 e la primavera 2024.

Di seguito le vie interessate:

- C.so Francia, nel tratto da via Crocetta all’incrocio con c.so De Gasperi compreso;

- Via della Battaglia, nel tratto da via Frassino a via Venasca;

- Via Cappa, nel tratto da via Tonello a via Piozzo;

- Via Alessi, nel tratto fronte chiesa fino agli impianti sportivi;

- Via del Portico, nella diramazione dall’incrocio di fronte a via del Campetto;

- Via Castelletto Stura, dal passaggio pedonale presso la rotatoria Citroen fino oltre il cavalcaferrovia;

- C.so De Gasperi, nel tratto della rotonda dei VV.F. e fino a incrocio con C.so Francia;

- Via Spinetta, nel tratto tra le rotonde con via della Ripa e via Gauteri;

- Via Barolo, nel tratto in prossimità della curva;

- Via Gauteri, nel tratto tra via Spinetta e via Castellino;

- Via Roero, nel tratto dalla rotonda Michelin a via Cartignano;

- Via Chiri, nel tratto da via Roncata a via Torre Allera fino al ponte sulla ferrovia;

- Via Roata Canale, nel tratto dall’incrocio sulla piazza fino alla fine del centro abitato;

- Via Civalleri, sull’incrocio con la SP564;

- Via Rota, nel tratto tra la SP564 e il passaggio a livello;

- Via Bombonina, dall’incrocio con via Forfice per circa 250m.

Queste le parole della sindaca Patrizia Manassero e del vicesindaco, con delega ai Lavori Pubblici, Luca Serale: “Seppur oneroso, si tratta di un massiccio e necessario intervento per migliorare e rendere più sicure le strade del nostro Comune, in particolare quelle delle frazioni. I lavori di bitumatura si affiancano alle altre iniziative che hanno l’obiettivo di prevenire e ridurre l’incidentalità sulle nostre strade: maggiori controlli e soprattutto più sensibilizzazione, a partire dai più giovani”.

Le modifiche alla viabilità e i relativi divieti di sosta verranno debitamente annunciati e segnalati a inizio lavori attraverso i mezzi di informazione e la cartellonistica in loco.