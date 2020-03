Cuneo, norme più stringenti per l'accesso in ospedale: come si entra nel Santa Croce

ALICE MARINI - Ha difficoltà respiratorie, tosse? Poi le infermiere misurano la temperatura e se tutto va bene, l'utente che si è recato in ospedale a Cuneo indossa la mascherina e prosegue il suo percorso accompagnato da personale dedicato verso l’accettazione e l’ambulatorio saltando le eventuali code. Il visitatore o l'accompagnatore positivo, anche ad un solo criterio, invece non entra in ospedale. Viene inviato a domicilio e invitato a contattare il medico curante.

Più restrittive, ma anche più semplici per tutti le norme adottate nei presidi ospedalieri del territorio della provincia di Cuneo per fare fronte all'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus in Piemonte. I casi positivi sono in aumento, è salito a 12 il numero dei decessi (gli ultimi due nella notte, un uomo di 81 anni della provincia di Novara e un 50enne di Vercelli) e la necessità di contenere le possibilità di contagio si fa sempre più stringente.

Così, al Santa Croce di Cuneo diventa indispensabile rendere più scorrevole il percorso di pazienti e visitatori. Il pre triage, allestito sia dall’entrata in via Coppino cha da quella in via Bassignano, consente di mantenere separati i sospetti casi positivi prima di un'eventuale valutazione medica. Mentre invece all'ingresso del Pronto soccorso Dea, in corso Monviso, aperto anche di notte, il percorso a piedi obbligatorio conduce alla tenda-filtro della Protezione civile per le precauzioni. L'invito resta, comunque, quello di limitare gli accessi non motivati da un'urgenza.

L'Asl Cn1 e l’azienda ospedaliera S. Croce e Carle intanto hanno sospeso tutte le viste ambulatoriali e le prestazioni diagnostiche programmate e differibili, garantendo esclusivamente quelle in classe urgente (U) e breve (B). I pazienti che accederanno negli ambienti ambulatoriali per effettuare le prestazioni in classe B ed U saranno sottoposti al pre triage. Il numero verde 800.000.500, in questo periodo, accetterà esclusivamente prenotazioni in classe B e U.

Alice Marini