CUNEO/ Norimberga tra storia e tecnologia: il viaggio delle quinte dell'Itis "Delpozzo"

Sette classi dell’Itis "Delpozzo" di Cuneo hanno vissuto un’esperienza emotivamente molto coinvolgente con il viaggio di istruzione in Baviera. Gli studenti hanno visitato Norimberga prima e poi Monaco, città famose sia per il loro passato storico che per lo sviluppo tecnologico. La miscela di informazioni legate alla seconda Guerra mondiale e delle novità della scienza e della tecnica ha permesso a tutti di apprezzare la visita di istruzione e comprendere come l’evoluzione scientifica sia connessa con la congiuntura economica e con la storia del territorio.

Come prima tappa i ragazzi hanno visitato la città di Norimberga, famosa per il suo centro dominato dallo Schöner Brunnen, una delle più belle fontane d’Europa, e dalla Frauenkirche, uno dei principali luoghi di culto della città. Assai coinvolgente è stata la visita al tribunale della città e, in particolare, all’aula 600, famosa sede del noto "processo" del ’45. L’annesso museo con le registrazioni delle fasi processuali e delle testimonianze ha concluso questo momento, permettendo a tutti di conoscere uno dei più delicati atti legati al recupero della democrazia e della giustizia.

Per il restante dei giorni le classi hanno visitato approfonditamente la città di Monaco, capitale della Baviera, con visite al Museo della scienza e della tecnica e a quello della Bmw, molto futuristico ed interessante. Assai suggestiva è stata la visita al campo di concentramento di Dachau: il vento gelido che soffiava e la pioggia incessante hanno contribuito ancor di più a rendere agghiaccianti le testimonianze delle brutalità perpetrate dai nazisti sui prigionieri. L'ultima tappa è stata ad Innsbruck, incantevole cittadina perfetta per lo shopping e il cibo col suo centro storico chiuso al traffico.

Ecco il commento di un alunno della classe 5° B DOM (Troshani Eni): "A mio giudizio è stato un viaggio meraviglioso e anche molto formativo dal punto di vista storico e culturale. La visita al campo di concentramento mi ha fatto riflettere e ragionare su quanto siamo fortunati a non aver subito queste sofferenze e ingiustizie. Il BMW Museum/Welt, invece, è stata la mia visita preferita dal momento che sono un grande appassionato di motori e qui ho potuto osservare tutta l’evoluzione del marchio a partire dalle origini fino al presente/futuro. Ringrazio a nome mio e, penso, di tutti gli studenti delle classi 5°, i docenti che ci hanno accompagnato e la commissione viaggi di istruzione per la splendida organizzazione".