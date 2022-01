CUNEO/ "Non chiamatemi morbo": si presenta la mostra fotografica degli alunni del Grandis

CUNEO CRONACA - E' in programma lunedi 31 gennaio, alle 15, presso il salone d'Onore del Municipio di Cuneo, un incontro per illustrare il progetto "Mostra fotografica parlante: non chiamatemi morbo", nato per iniziativa dell' "I.S.S. Grandis" di Cuneo, in collaborazione con l'associazione "La Parkimaca" di Centallo e l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, con il patrocinio del Comune di Cuneo.

Alla conferenza parteciperanno, in qualità di relatori, la prof.ssa Milva Rinaudo, dirigente scolastica del "Grandis", la prof.ssa Giuseppina Sculli per il gruppo di lavoro del "Grandis", Claudio Rabbia presidente dell'Associazione Parkimaca, Roberto Caselli per Parkinson Italia in collegamento, il sindaco di Cuneo Borgna. Per l'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle la Dr.ssa Elena Torre – S.C. Neurologia, il Dott. Riccardo Schiffer - Responsabile S.S.D. Recupero e Riabilitazione Funzionale, un rappresentante di Direzione Sanitaria di Presidio S. Croce.