CUNEO/ "Non chiamatemi morbo", allestimento della mostra che apre venerdì a Palazzo Samone

CUNEO CRONACA - Ecco le prime immagini dell'allestimento della mostra parlante e interattiva "Non chiamatemi morbo", promossa dall'istituto di istruzione superiore "Grandis" di Cuneo con Parkinson Italia e l'associazione cuneese "La Parkimaca" in collaborazione con l'azienda ospedaliera S. Croce e Carle e il Comune di Cuneo. (Leggi anche QUI)

Prima e unica tappa in Piemonte, sarà inaugurata venerdì 4 febbraio, alle 17, a Palazzo Samone. Le voci narranti sono di Claudio Bisio e Lella Costa e gli studenti hanno realizzato ausili per i malati e podcast con il segretariato Rai pubblicità e progresso, mentre gli specialisti dell'ospedale di Cuneo incontreranno i ragazzi e il pubblico in due incontri dedicati alla malattia.