CUNEO/ Noi4you: lunedì 25 maggio alle 21 su Google Meet l'incontro "Ferma lo stress"

CUNEO CRONACA - Lunedì 18 maggio ricorre il 1° anno dell’Associazione Noi4you di Cuneo. L’Associazione ha inaugurato lo sportello cuneese di ascolto contro la violenza un anno fa presso la Sala Polivalente CDT di Cuneo quando, con una sala gremita di persone e alla presenza delle Autorità locali, ha presentato la squadra delle volontarie che si apprestavano ad iniziare la loro avventura dopo un adeguato percorso formativo.

In un anno tanti gli eventi e i servizi offerti alla cittadinanza dall’Associazione cuneese con il fine di fornire appoggio ad aiuto alle vittime di violenza e di promuovere il benessere psico-fisico dei cittadini con laboratori gratuiti, seminari, attività ed incontri aperti a tutti che hanno riscosso il plauso degli intervenuti.

I vari eventi organizzati in questo intenso anno di attività hanno permesso anche di avviare il progetto “Conosciamoci meglio” rivolto alle scuole della Granda a prevenzione della violenza. Diverse le scuole che hanno aderito, altre in programma per il prossimo anno scolastico.

Queste le parole della fondatrice dell’Associazione Noi4you psicoterapeuta dott.ssa Patrizia Sciolla “Quanta strada fatta e quanta da percorrere. È bello creare qualcosa che ti fa sentire utile, è bello sapere che quel qualcosa è diventato importante per te e per un centinaio di volontarie sparse in Piemonte, in Lombardia e Liguria. Non so come posso esprimere la gioia di aver iniziato un viaggio e a continuare a viaggiare come una valanga che raccoglie e si ingrandisce e si arricchisce. Ai tempi di Coronovirus posso solo dire un GRAZIE enorme a tutte le volontarie di Cuneo che hanno, in quest’anno, coinvolto persone, aiutato donne e uomini in difficoltà. Questo è un Gruppo di quelli belli, di quelli che quando li vedi senti quell’aria familiare, del forno appena spento e che ti accorgi sa emanare ovunque il profumo di casa. È così che possiamo cambiare un po’ il mondo… sfornando i pani da condividere con chi ha fame. Grazie Cuneo e grazie a tutti gli altri sportelli… noi continueremo ad esserci!”

A causa del Covi19 l’Associazione Noi4you ha sospeso lo sportello del sabato mattina, ma l’ascolto non è mai cessato e lo sportello è sempre stato attivo h. 24 anche se in modalità telefonica all’utenza nr. 3755518066.

Anche gli appuntamenti mensili fissi del laboratorio di autostima e l’accademia dell’arte di educare sono ovviamente stati interrotti, ma anch’essi riprenderanno a breve in una nuova veste: ON LINE ma sempre GRATUITI, attraverso una piattaforma facilmente utilizzabile da chiunque. Di seguito il programma.

Il primo incontro sarà “Ferma lo stress – Percepire e sciogliere le tensioni del corpo” lunedì 25 maggio alle h. 21,00 su Google Meet e sarà tenuto dall’Operatore del Benessere Corporeo Marco Superbi membro della Commissione Scientifica dell’A.M.O. (Accademia di Medicini Orientali).

Gli incontri successivi:

lunedì 8 giugno h. 21:00 “ I benefici degli olii essenziali – rimedi naturali per il nostro benessere fisico ed emotivo” con Elisa Munari

lunedì 15 giugno h. 21:00 " Ascoltare le paure – l'importanza di trasmettere sicurezza e autonomia" con Monica Marro e Federica Buffo

lunedì 29 giugno h. 21:00 "Parto da me per star bene - tecniche corporee e di respirazione" con Giulia Martini

A tutti gli incontri sarà necessario iscriversi tramite Whats App/SMS sull’utenza 3755518066 o tramite mail noi4you.cn@gmail.com lasciando il proprio numero telefonico e e-mail necessari per permettere all’Associazione di poter gestire al meglio l’evento.

Tutti gli eventi e le novità si possono seguire sulla pagina Facebook “noi4you cuneo”, con l’augurio che queste iniziative continuino a fornire un valido contributo a chi è in difficoltà e a chiunque senta il bisogno di accrescere il proprio benessere volendosi più bene.

AUGURI A NOI4YOU di CUNEO e un grazie particolare alle fantastiche e instancabili volontarie:

Alessandra, Amina, Barbara, Chiara A., Chiara S., Claudia, Elena, Federica, Giulia, Ilenia, Lucia, Luisa, Monica, Paola, Sabrina, Silvia, Simona, Tiziana.