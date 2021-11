CUNEO/ "Musica e parole" del Trio Louise domenica in San Giovanni per Incontri d'Autore

CUNEO CRONACA - Domenica 28 novembre in sala San Giovanni a Cuneo alle 16 andrà in scena "Musica e Parole" del Trio Louise (Barbara Martinetto, flauto - Milena Punzi Anfossi, violoncello - Clara Dutto, pianoforte). Letture a cura di Adele Tetamo e Alessia Dovero. Il programma di questo concerto vuole mettere in risalto le qualità di una formazione cameristica timbricamente molto interessante quale è il trio flauto-violoncello-pianoforte presentando tre composizioni, originali per questo organico, che vanno dal primo Romanticismo all’Impressionismo.

Il Trio op.63 di Weber fu compiuto nell’estate del 1819, durante una vacanza nella campagna di Pillnitz: l'opera riflette tale felice momento di agreste serenità nell'ispirazione pastorale che in vari modi ne pervade i quattro tempi, nell'ariosità della scrittura strumentale e nella luminosa trasparenza del suo colore timbrico.

Per tali avvincenti caratteristiche, il lavoro è considerato il migliore dei pochissimi lasciatici nel genere cameristico dall'Autore del “Freischütz”, Opera composta tra l’altro nello stesso anno (motivo delle numerose analogie musicali presenti nell’ultimo movimento del trio). Ad una scrittura talvolta lineare e sobria, quasi classica, del primo movimento, si affiancano momenti di festosità campagnola nel secondo e di malinconia bucolica nel terzo, sottotitolato infatti “Il lamento del pastore”.

La composizione di Gaubert si inserisce delicatamente in questa dimensione descrittiva, creando tre deliziosi quadri dai colori tenui ma dal sapore esotico. “Par un clair matin” è solare ed energetico; “Soir d’Automne” è elegiaco e malinconico, e “Sérénade” è brioso nel suo carattere di danza ispanica, ma sempre evocativo, sospeso tra i colori di una dimensione modale.

L’opera n.45 di Louise Farrenc è la perfetta conclusione di un programma iniziato col gusto puro e quasi ancora classico di Weber, poiché su una struttura di impronta ancora beethoveniana si sviluppano temi dal carattere travolgente e drammatico, perfettamente bilanciati fra i tre strumenti, come per consacrare questa formazione quale una delle più espressive e convincenti del Romanticismo.

Il brano protagonista della seconda parte del concerto è sicuramente il più significativo per il Trio Louise, che prende il nome dalla compositrice e si ispira all’intraprendenza di Marie-Louise Duchessa di Parma, che non solo dedicò un particolare interesse alla condizione femminile, ma essendo amante della musica nel 1821 fece costruire il Teatro Regio nonché il Conservatorio di Parma.

Il Trio Louise, infatti, intende valorizzare attraverso la musica le compositrici e le donne che hanno impreziosito il mondo con le loro opere, senza aver avuto un degno riconoscimento nella storia.

Barbara Martinetto si è diplomata in Flauto col massimo dei voti al Conservatorio Statale G. Verdi di Torino col M° Ubaldo Rosso. Nel 2004, ha conseguito la Laurea Magistrale Prix de Virtuosité all'Università della Musica di Ginevra-Haute École de Musique de Genève con la Mention Très Bien e, nel 2010, si è laureata in Didattica della Musica-indirizzo strumentale. Ha frequentato i Corsi di Perfezionamento tenuti dal M° Angelo Persichilli all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e dal M° Raymond Guiot all’AIF-Accademia Italiana del Flauto a Roma e poi dal M° Michele Marasco all’Accademia Le Muse di Firenze. Ha collaborato regolarmente e continuativamente con: l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, l’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala, l’Orchestra del Teatro Regio di Torino, l’Orchestra della Toscana, l’Orchestra Filarmonica di Genova, l’Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, la Giovane Sinfonietta Italiana di Vicenza e, come solista con l’Ensemble contemporaneo Aulodia di Genova e l’ODCN-Orchestre du Conservatoire Neuchâtelois in Svizzera. Attualmente è docente di Flauto al Conservatorio G. P. da Palestrina di Cagliari.

Milena Punzi si è formata artisticamente con I Maestri Dario Destefano, Andrea Scacchi e Roberto Trainini. Con la borsa di studio del progetto Erasmus ha studiato al Conservatorio di Oviedo (Spagna) con il Maestro Viguen Sarkissov, partecipando a vari concerti con gruppi da camera a Gijon, Santander e alla Casa Reale di Madrid. Dedicatasi all’attività concertistica sin da giovanissima, suona in diverse formazioni da camera con nomi di rilievo internazionale quali Gianmaria Bonino, Michel Lethieck, DarkoBrlek, Sasa Dejanovic, Roberto Ranfaldi, Stefano Vagnarelli, in stagioni musicali e festivals internazionali, tra cui il festival di Lubiana, il festival di Prades, Nancyphonies ed inoltre in Spagna, Belgio, Slovenia, Cina e Corea del Sud. Ha collaborato con formazioni cameristiche e orchestre sinfoniche con nomi importanti quali Ennio Morricone e il regista Nanni Moretti.

Recentemente ha intrapreso un nuovo indirizzo professionale suonando in formazioni da camera con strumenti storici. Nel contempo si è avvicinata alla musica sperimentale elettronica, suonando con Nicolas Jaar in alcuni dei festival più importanti: Rewire festival all'Aia, ClubToClub di Torino, Dark Mofo in Tasmania.

Clara Dutto ha studiato pianoforte al Conservatorio G. F. Ghedini di Cuneo diplomandosi con il massimo dei voti. Ha poi proseguito la propria formazione con i Maestri Bruno Canino, Franco Scala e Andrea Lucchesini. Sin da giovanissima si è dedicata alla studio del repertorio cameristico, seguendo le master classes del maestro Pier Narciso Masi, dell’Altenberg Trio Wien e del Trio Debussy. Svolge attività concertistica sia come solista che in formazioni cameristiche ed ha suonato in vari festivals. Svolge inoltre da anni attività di accompagnatrice pianistica che l’ha portata a collaborare con alcune delle istituzioni più prestigiose del proprio Paese quali l’Accademia Walter Stauffer di Cremona nella quale è assistente del maestro Bruno Giuranna dal 2005 e la Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, dove ha collaborato con i Maestri Enrico Dindo, Diemut Poppen, Sonig Tchakerian, Simonide Braconi, Francesco Manara, Walter Boeykens, Carlo Colombo e Calogero Palermo.

Come accompagnatrice pianistica, collabora con il Conservatorio G. Verdi di Torino e con il Conservatorio G. F. Ghedini di Cuneo dove ha conseguito anche il diploma in Didattica della musica ed il Diploma Accademico di 2° livello. Si è laureata in Giurisprudenza all'Università degli studi di Torino.

