Cuneo Montagna Festival, l'anima alpina di un territorio: tutti gli eventi del weekend

CUNEO CRONACA - Prosegue fino a domenica 19 maggio il Cuneo Montagna Festival, organizzato dal Comune di Cuneo: sei giorni di incontri, presentazioni, spettacoli, passeggiate e molto altro, dal titolo “Animalpina”.



Cuneo a ottobre è stata insignita del titolo di Città Alpina dell’Anno 2024, un riconoscimento internazionale di grande prestigio che pone Cuneo all’interno di una rete di città che hanno le Alpi come territorio di appartenenza e i temi della sostenibilità ambientale e sociale come obiettivi di sviluppo.



A partire da questo riconoscimento, il tema Animalpina per il Montagna Festival richiama l’identità profonda di un territorio che da sempre ha legami strettissimi con il contesto montano e definisce una serie di nuove possibilità di osservare e governare il territorio in modo da allargare lo sguardo per unire città e montagna.



Sabato 18 maggio

Alle 9,30 il convegno Dialoghi metro montani per la costruzione di nuove opportunita’ per il territorio cuneese. Interverranno Antonio De Rossi e Loris Servillo, del Politecnico di Torino, Filippo Barbera e Alessia Zabatino. A moderare la tavola rotonda: Paola Morino.

Alle ore 15,00 inizierà la rassegna cinematografica Paesaggi Futuri - I film dal territorio al Cinema Monviso. Nel pomeriggio in Piazza Galimberti dalle ore 16.00 in collaborazione con il Comune di Mondovì e Visit Piemonte, la prova delle mongolfiere di John Aimo Balloon e Milano Mongolfiere a volo frenato.

A seguire il saggio di fine anno dell’Associazione “Insieme Musica” e il concerto della Grande Orchestra Occitana, coordinati dall'Associazione Lou Dalfin.

In piazza Boves, via Dronero, Piazza Galimberti e via Roma andrà in scena La montagna in musica, un concerto itinerante.

Al Baladin ci saranno due appuntamenti: alle ore 17.45 l’associazione alpinistica Giovane Montagna di Cuneo festeggerà i suoi 100 anni e presenterà il libro che celebra l’anniversario, con il Presidente Centrale Stefano Vezzoso.

Alle 18.30 la presentazione del libro 80 anni sulle mie montagne. Apologia di un’attività inutile (fusta editore) insieme all’autore Mauro Manfredi e a Nanni Villani.

Per concludere, al Cinema Monviso alle ore 18.30, Alessandro Beber, alpinista e geografo, condurrà il pubblico in un piccolo-grande viaggio attorno al mondo dal titolo Alpinismo Rinascimentale, in collaborazione con Montura.

Domenica 19 maggio

La giornata si aprirà nuovamente con la prova delle mongolfiere di John Aimo Balloon e Milano Mongolfiere a volo frenato in Piazza Galimberti dalle ore 16.00 in collaborazione con il Comune di Mondovì e Visit Piemonte.

Dalle 15.00 alle 19.00 presso il Cinema Monviso si terrà la rassegna Cronache dalla fine del mondo con documentari selezionati dal Nuovi Mondi Festival. Il Baladin alle ore 17.30 ospiterà la presentazione di Oddio, l'estate! di Adriana Riccomagno e del Manuale per esploratori del bosco di Elisa Carletto. Accompagnerà le presentazioni Filippo Cosentino, compositore dei Quartetti dell'Ascensione.

Il festival si chiuderà al cinema Monviso alle ore 21.00 con la proiezione del documentario di Fredo Valla Ambin, la roccia e la piuma dedicato al Massiccio d'Ambin.

La nuova montagna: esperienze di montagna contemporanea



Sabato 18 maggio nel pomeriggio e per tutta domenica 19 maggio le vie del centro ospiteranno La nuova montagna: esperienze di montagna contemporanea, uno spazio aperto al pubblico dedicato alla presentazione delle esperienze di innovazione di montagna.