Cuneo, Michelin presenta il Bilancio di sostenibilità: meglio del 2019, emissioni ridotte

L’impegno per promuovere la sostenibilità si concretizza anche nell’individuazione e messa in opera di azioni volte a coinvolgere e ispirare partner strategici nel campo della mobilità. Con questo obiettivo Michelin ha istituito l’Attestato di Gestione Sostenibile dei Pneumatici, riconoscimento destinato alle flotte dell’autotrasporto. L’attestato misura le emissioni di CO2 e le materie prime risparmiate attraverso la riscolpitura e la ricostruzione dei pneumatici dei mezzi delle flotte di trasporto, che ne hanno affidato a Michelin la gestione. Sono state 31 le aziende del trasporto che nel 2021 hanno ottenuto il Certificato riducendo complessivamente le emissioni in atmosfera di CO2 di 5mila tonnellate e risparmiando oltre 1800 ton di materie prime, quantità di risorse necessarie per produrre 26.428 pneumatici.

L’approccio verso una crescita sostenibile di lungo periodo porta necessariamente a prendere decisioni efficaci oggi che hanno un impatto positivo sui valori di sostenibilità condivisi con il Gruppo all’interno della “All Sustainable Strategy”, in cui la sostenibilità economica e finanziaria, necessaria per assicurare un futuro duraturo all’Azienda, coesiste con il rispetto e lo sviluppo delle persone e l’attenzione verso il pianeta.