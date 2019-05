Mercoledì 22 maggio alle 20,45 la libreria Stella Maris di Cuneo propone una serata con Ferruccio de Bortoli e il suo libro “Ci salveremo. Appunti per una riscossa civica” edito da Garzanti, presso l’Auditorium del Foro Boario in via Pascal 5c a Cuneo.

PER INFO: 0171-681458 – e-mail: cuneostellamaris@operediocesicuneo.it