CUNEO/ Mercoledì sera all'Auditorium San Giovanni musica per fiati con i giovani talenti del Ghedini

E’ il professor Riccardo Cirri il coordinatore della musica d’insieme per fiati, nell’ambito delle attività accademiche del Conservatorio Ghedini. Intervistato, ha allargato le braccia dicendo con un sorriso “Che ti posso dire? Questo: che i ragazzi sono molto bravi!”

Promozione a pieni voti quindi per i musicisti che mercoledì 26 giugno si esibiranno alle ore 21 presso l’Auditorium San Giovanni (via Roma 4) in un concerto dedicato interamente alla musica per fiati.

Si inizia con un Trio op.87 di Beethoven, un componimento ricco di ispirazione, ben calibrato, non privo di passi di bravura, che fu scritto originariamente per due oboi e corno inglese e che sarà presentato in una trascrizione: sarà infatti eseguito dai flautisti Vanessa Capato e Luca Perlini e dal clarinettista Francesco Lione.

Nella seconda parte della serata l’atmosfera cambia totalmente con una selezione di brani tratti dall’opera Porgy and Bess di Gershwin, dove si descrive la vita degli afroamericani nella Carolina del Sud, negli anni Trenta. Ascolteremo alcuni tra i passi più celebri, in un bellissimo adattamento per “wind ensemble”.

Gli interpreti sono Alberto Navarra (flauto), Georgij Tarasov (oboe), Federico Macagno (clarinetto), Mattia Botto (corno) e Alan Giraudo (fagotto).

L’ingresso è libero.