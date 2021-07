CUNEO/ Mercoledì alle 17,30 "Le guaratelle di Pulcinella": spettacolo di burattini napoletani

CUNEO CRONACA - Mercoledì 28 luglio alle ore 17,30, presso il Cortile della Biblioteca 0-18 di Palazzo Santa Croce a Cuneo (Via Santa Maria, 11), Gianluca Di Matteo porta in scena lo spettacolo tradizionale di burattini napoletani “Le guaratelle di Pulcinella”.

L’evento, consigliato per bambini dai 4 agli 8 anni, si inserisce nella rassegna estiva di teatro all’aperto per bambini e ragazzi “Incanti in città”, organizzata dalla Compagnia il Melarancio, in partenariato con il Comune di Cuneo e la Biblioteca 0-18, con il sostegno della Fondazione CRC e in collaborazione con Piemonte dal Vivo.

Tutti gli spettacoli in cartellone sono rivolti sia agli spettatori che abitano in città, sia ai turisti di passaggio a Cuneo o alle famiglie in vacanza nelle nostre montagne.

In caso di maltempo, lo spettacolo si svolgerà sotto la Tettoia di Piazza Virginio a Cuneo.

Per maggiori informazioni scrivere a biglietteria@melarancio.com o telefonare allo 0171/699971 o al 347/9844570 o consultare il sito www.melarancio.com.