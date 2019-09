CUNEO/ Melodie e grandi opere al concerto dell'Ensemble vocale del "Ghedini" nella chiesa di San Sebastiano

Sono versatili, i musicisti dell’Ensemble Vocale del Conservatorio di Cuneo: nel loro programma musicale si possono trovare “chicche” come l’Ave Maria su scala enigmatica di G. Verdi ma anche dolcissime melodie come l’Ave Maris Stella di E. Grieg, o brani più antichi (Palestrina, Monteverdi).

Nella ricchissima stagione artistica d’autunno, che vanta oltre venti appuntamenti musicali, l’Ensemble Vocale si ritaglia un suo posto significativo con due eventi programmati rispettivamente per domenica 22 settembre a Pramollo (Torino), alle ore 16,30 presso il Tempio Valdese, e per giovedì 26 settembre a Cuneo, alle ore 21, presso la Chiesa di San Sebastiano, in Contrada Mondovì, per il consueto appuntamento in onore di San Michele.

Partecipano agli eventi i musicisti dell’Ensemble vocale del Conservatorio, affiancati dal Gruppo madrigalistico della classe di Canto rinascimentale e barocco (Eleonora Briatore, Livio Cavallo, Noemi Cavallo, Giulia Giraudo, Sara Lacitignola, Davide Sacco).

I direttori sono Daniele Bouchard e Luca Giachero, studenti dei corsi Accademici del Conservatorio, mentre i docenti preparatori della compagine sono Elena Camoletto e Barbara Zanichelli.

I concerti sono a ingresso libero.