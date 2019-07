CUNEO/ Martedì in Camera di Commercio "Fiscalità nei rapporti con l'estero: aggiornamenti e novità 2019"

La Camera di Commercio di Cuneo ha aderito al progetto SEI, con il quale si intende sia favorire l’avvio sui mercati esteri delle aziende che oggi non esportano pur avendone le potenzialità sia rafforzare la presenza delle imprese che operano sui mercati esteri solo in maniera occasionale o limitata, contribuendo così all’incremento e al consolidamento delle relative quote di export.

Nell’ambito di tale progetto martedì 2 luglio alle ore 9, presso il Salone d’Onore della Camera di Commercio di Cuneo, il dottor Stefano Garelli, esperto di fiscalità internazionale, esaminerà dal punto di vista pratico alcune innovazioni legislative che nel breve-medio periodo cambieranno in modo profondo le attuali modalità di gestione delle operazioni commerciali con l’estero. Queste novità verranno illustrate con casi ed esempi di applicazione pratica.

“Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra operatori economici italiani e operatori esteri comportano la necessità di prendere in considerazione una serie di implicazioni fiscali che spesso fanno da freno, soprattutto per le PMI, al positivo evolversi delle trattative – afferma il presidente dell’Ente camerale Ferruccio Dardanello - La speranza è che il legislatore comprenda la necessità di semplificazione che arriva forte dal tessuto produttivo. Nel frattempo incontri come quello di oggi sono di grande utilità, per muoversi più agevolmente nella complessa situazione normativa attuale.”

La partecipazione all’evento è gratuita previa compilazione del form online

Per informazioni:

http://www.cn.camcom.gov.it/it/attivita/fiscalità-nei-rapporti-con-lestero-aggiornamenti-e-novità-2019