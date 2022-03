CUNEO/ Lavori nella galleria "Cittadina", chiusa per una settimana la corsia per Boves

CUNEO CRONACA - Anas ha programmato la manutenzione dell’infrastruttura elettrica all’interno della galleria "Cittadina" di Cuneo, tra il km 2,200 e il km 3,700 della statale 705 di Cuneo. In particolare sono previsti interventi di manutenzione della linea di media tensione e l’installazione di un nuovo trasformatore a servizio delle cabine elettriche.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, da lunedì 7 a venerdì 11 marzo la corsia in direzione Boves sarà chiusa al transito nella fascia oraria 8-19, con traffico indirizzato sulla rete locale limitrofa. Circolazione regolare per chi viaggia in direzione Confreria.