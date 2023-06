CUNEO/ "Manuale di sopravvivenza per il medico del terzo millennio": convegno

CUNEO CRONACA - Sabato 10 giugno (ore 8.30/13.30) presso la sala riunioni dell’ordine dei Medici di Cuneo (via Mameli 4 bis) si terrà un convegno sul tema “Manuale di sopravvivenza per il medico del terzo Millennio”. La giornata sarà presentata da Giuseppe Vassallo, Luca Dutto e Christian Bracco. La prima parte del corso sarà moderata da Elvio Russi e Luigi Fenoglio, la seconda da Giuseppe Vassallo e Giuseppe Lauria.

La Medicina non è una scienza esatta, ma essenzialmente basata su regole probabilistiche e, in quanto tale, non può essere scevra da errori. Il tema dell’errore in Medicina è ancora oggi considerato un tabù, mentre dovrebbe essere affrontato in modo sereno e senza intenti inquisitori. E’ importante capire come lavorano i medici e comprendere i loro meccanismi decisionali che tuttavia sono influenzati da processi cognitivi presenti in ogni ambito della sfera umana.

La letteratura scientifica nelle sue espressioni più rigorose come le linee guida indubbiamente rappresenta uno strumento indispensabile per lo sviluppo di un buon ragionamento clinico, ma è allo stesso tempo indispensabile migliorare nei professionisti sanitari la consapevolezza degli elementi che concorrono a creare una linea guida di buona qualità, consolidare il senso critico rispetto alla letteratura scientifica e l’attitudine al concetto di appropriatezza.