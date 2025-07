Cuneo, madre con bambina vittima di molestie alla stazione: intervento rapido dei Vigili

CUNEO CRONACA - Riceviamo dal Comune di Cuneo: "Nel tardo pomeriggio di martedì 1° luglio, una richiesta di aiuto giunta alla centrale operativa della Polizia Locale di Cuneo ha attivato un intervento immediato nei pressi della stazione ferroviaria, dove una giovane donna con al seguito la sua bambina in passeggino ha segnalato di essere vittima di molestie da parte di un uomo.

La centrale ha prontamente inviato due pattuglie: una del distaccamento di corso Giolitti e l’altra della sezione Infortunistica. Gli agenti, giunti tempestivamente sul posto, sono riusciti a individuare e identificare il soggetto, segnalato in breve tempo, evitando che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

La donna, in evidente stato di agitazione e paura, è stata immediatamente rassicurata dagli operatori, che si sono attivati per metterla in sicurezza insieme alla sua bambina. Dopo l’identificazione del molestatore, gli agenti hanno fornito alla vittima tutte le indicazioni necessarie per poter formalizzare la querela nei prossimi giorni.

Grazie alla prontezza dell’intervento e alla collaborazione tra le due pattuglie, la situazione è stata gestita con efficacia e sensibilità, garantendo protezione alla giovane madre e ristabilendo la calma in un luogo particolarmente frequentato come la zona della stazione.

La Polizia Locale di Cuneo rinnova il proprio impegno nella tutela della sicurezza urbana e invita i cittadini a segnalare senza esitazione episodi di violenza o molestie, soprattutto quando coinvolgono persone fragili e indifese".