CUNEO/ "Ma se facessi il blogger?", un pomeriggio di formazione gratuita al Donatello

CUNEO CRONACA - Rigenerazione Cuneo inaugura il suo nuovo blog. "Lo scopo della nostra redazione - spiegano - sarà quello di raccogliere le voci dei cittadini e di condividere le migliori esperienze europee sui temi dell’ambiente, della bellezza e della cultura, del terzo settore. Per inaugurare il blog abbiamo scelto una forma che rispecchi il nostro spirito di servizio. Mettiamo a disposizione di tutti un pomeriggio di formazione gratuita sui blog e sulle strategie della comunicazione online".

Nel laboratorio dal titolo "Ma se facessi il blogger?" saranno trattati temi quali il ruolo della redazione per la gestione del blog, come scrivere un articolo, ma anche l'utilizzo efficace dei social per condividere i messaggi che si vogliono diffondere. Il workshop è gratuito e si svolgerà sabato 2 aprile nei locali della Casa del Quartiere Donatello (via Augusto Rostagni 23/L) dalle 14,30 alle 15.

Tra i temi trattati: come si usa Wordpress, come utilizzare i social per condividere contenuti, dove reperire immagini libere da diritti e quali sono gli strumenti utili. Con Alessandro Dogliani, web designer freelance, esperto di strategie digitali.