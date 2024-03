CUNEO/ Lunedì il Consiglio comunale richiesto dalle opposizioni: unico punto all'ordine del giorno

CUNEO CRONACA - Il Consiglio comunale è stato convocato, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, per lunedì 18 marzo alle 18 nella sala delle riunioni del Palazzo municipale.

Un unico punto all'ordine del giorno: "Eventuali dimissioni della sindaca Patrizia Manassero e costituzione Commissione temporanea d'inchiesta" presentato dai Consiglieri Comunali Boselli Giancarlo e Armellini Paolo (Indipendenti); Sturlese Ugo e Toselli Luciana (Cuneo per i Beni Comuni), Lauria Giuseppe (Lauria), Garnero Massimo e Mallone Noemi (Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia), Civallero Franco (Forza Italia), Bongiovanni Claudio (Cuneo Mia), Civallero Mavy (Siamo Cuneo) e Bongiovanni Valter (Lega Salvini Piemonte)".