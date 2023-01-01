Spazio medico Lilium di Cuneo, l'obesità oltre il peso: "Serve approccio multidisciplinare"

CUNEO CRONACA - L’obesità non è una semplice questione di peso, né tantomeno un problema di volontà. È una condizione complessa che coinvolge metabolismo, ormoni, alimentazione, vissuto emotivo e qualità della vita.

Nell'intervista Andrea Gattolin, chirurgo bariatrico e coordinatore dello Spazio Metamorfosi di Lilium Spazio Medico a Cuneo, sottolinea come lo stile di vita, l'alimentazione scorretta e la mancanza di attività fisica siano tra i principali fattori determinanti, ma evidenzia anche l'importanza di una diagnosi precoce e di un approccio multidisciplinare per il trattamento efficace dei pazienti.

Particolare attenzione viene dedicata alla chirurgia bariatrica, definita dal chirurgo "uno strumento prezioso, ma da valutare con attenzione e sempre accompagnato da un percorso nutrizionale e psicologico personalizzato". Inoltre abbiamo affrontato il tema del follow-up post operatorio, fondamentale per aiutare il paziente a mantenere nel tempo i risultati raggiunti e costruire uno stile di vita più equilibrato.

L'intervista tocca anche un punto molto attuale: la diffusione dell’obesità in Italia, con un’attenzione particolare all’aumento dei casi tra bambini e adolescenti e alle prospettive future.