Cuneo-Limone, linea ferroviaria interrotta: bus sostitutivi promossi, restano le criticità sui treni

CUNEO CRONACA - Riceviamo e pubblichiamo: "È finita la prima metà dell’interruzione sulla linea ferroviaria Cuneo-Limone ed è ora di fare un primo bilancio.

Il servizio sostitutivo tra Cuneo e Limone funziona abbastanza bene. L’utenza è soddisfatta della cordialità e professionalità della azienda operante i bus sostitutivi. Tuttavia sono emersi alcuni problemi sul servizio sostitutivo:

Interscambio PRM alla Stazione di Limone: dal 26 agosto l’Impresa Ferroviaria ha deciso unilateralmente di spostare la fermata dal piazzale antistante alla stazione a Piazza Risorgimento (fronte Hotel Limone). Questo crea problemi per le persone a mobilità ridotta (PRM) che per poter effettuare l’interscambio tra Bus e Treno devono effettuare il percorso tra Piazza Risorgimento e la stazione in autonomia, utilizzando la scalinata o la strada a piedi.

A differenza di Cuneo, dove è presente un ascensore, a Limone questo crea parecchia difficoltà ai viaggiatori, soprattutto in caso di intemperie o coincidenze strette. Riteniamo appropriato riportare il capolinea al piazzale antistante la stazione soprattutto per le soluzioni di viaggio con interscambio da e per Ventimiglia, considerando che alla stazione di Limone è previsto lo spazio di manovra per gli autobus appositamente indicato con divieto di sosta, magari aggiungendo Piazza Risorgimento come fermata aggiuntiva.

Tempi di percorrenza degli Autobus Sostitutivi: Come segnalataci dal gruppo Oltre di Vernante, i tempi di percorrenza tra le fermate degli autobus sostitutivi sono ipotetici e non realistici. La percorrenza tra Cuneo e Borgo San Dalmazzo, distanti 8,4 km, viene indicata con 10 minuti, invece dei più realistici 15 minuti.

Al contrario, tra Borgo San Dalmazzo e Roccavione, distanti 1,7 km, vengono altrettanto ipotizzati 10 minuti al posto dei più realistici 5 minuti. Il calcolo sbagliato dei tempi di percorrenza incide sulla puntualità: mentre tra Cuneo e Borgo gli autobus sono spesso in ritardo, tra Borgo e Roccavione i bus viaggiano sempre in anticipo, costringendo i 3 autisti dei bus in servizio per ogni corsa ad accordarsi tra di loro sul rispetto dell’orario.

È dunque necessario rivedere i tempi di percorrenza anche in considerazione della prossima interruzione a Novembre.

Il servizio ferroviario tra Limone e Ventimiglia

Sul fronte ferroviario invece c’è ancora molto da fare. Sebbene a parte la mattina del 01 settembre non ci siano più stati inconvenienti gravi sul materiale rotabile in seguito alla lettera di segnalazione che abbiamo inviato all’assessore dei trasporti della Regione Piemonte lo scorso 11 agosto, in cui abbiamo segnalato i continui disservizi e a cui attendiamo ancora una risposta, ora se ne aggiungono altri:

Inagibilità dei servizi Igienici: Molti viaggiatori hanno segnalato nell’ultima settimana che i servizi igienici sui treni tra Limone e Ventimiglia non sono agibili lungo tutto il percorso di circa due ore, generando soste prolungate del treno nelle stazioni per permettere l’utilizzo dei servizi igienici, laddove presenti, creando spiacevoli situazioni anche per il personale di bordo, spesso imbarazzato.

L’indisponibilità dei servizi igienici è dovuta al fatto che i veicoli non rientrano più regolarmente a Cuneo o Torino dove viene effettuato quotidianamente lo scarico dei reflui. Ci chiediamo però come sia possibile che, a differenza del rifornimento dei veicoli attualmente effettuato in stazione a Limone, non sia stato altrettanto previsto lo scarico dei reflui tramite unità mobile, oppure con un invio all’Impianto di Savona in accordo con la DR Liguria, visto che a Ventimiglia lo spazio dove prima si effettuava il rimessaggio e la pulizia dei veicoli, ora viene utilizzato come uno splendido parcheggio per autovetture recentemente inaugurato in pompa magna, forzando i treni a macinare kilometri a vuoto tra varie località di servizio, oppure riducendo i servizi a bordo treno come in questo caso.

Assenza del Dirigente Movimento di Breil-sur-Roya: durante le mattinate del 20 e del 26 Agosto si sono registrati ritardi fino a 111 minuti a causa dell’indisponibilità da parte di SNCF-Réseau del suo gestore della circolazione (DCO) a Breil-sur-Roya, che è responsabile della circolazione tra Limone e Ventimiglia e parte del ramo per Nizza.

Ricordiamo che già nel 2024 una serie di eventi simili ha causato oltre 200 cancellazioni e ritardi consistenti. I committenti del servizio (Regioni Piemonte e PACA) dovrebbero intervenire tempestivamente con SNCF-Réseau per sanzionare queste indecorose interruzioni di servizio pubblico, che lasciano a terra i viaggiatori per le coincidenze perse o per i treni cancellati.

Rinforzo del servizio ferroviario tra Cuneo e Ventimiglia durante l’interruzione del tunnel stradale

Infine ricordiamo che a partire dal 05 Ottobre 2026 è prevista una chiusura del tunnel stradale del colle di Tenda di sei settimane per permettere il completamento dei tornanti sul versante francese.

Per ovviare alla mancanza di tale infrastruttura, che attualmente genera un traffico veicolare che secondo fonti ANAS si aggira in media tra i 1400 e 3700 autoveicoli/giorno, chiediamo al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio in qualità di capofila e alle Regioni confinanti PACA e Liguria di mobilitarsi per l’implementazione della 5a e 6a coppia di treni tra Cuneo e Ventimiglia secondo lo studio effettuato dall’Osservatorio per colmare il buco d’orario dalle attuali quattro a due ore e di rinforzare la capacità delle coppie esistenti in modo da tamponare la mancanza del tunnel stradale durante le sei settimane ed evitare così danni economici causati dall’isolamento delle tre regioni territori confinanti".

Osservatorio Ferrovia del Tenda