CUNEO/ Lieve aumento dei contagi in città: sono 225 i casi e 184 le persone in isolamento

CUNEO CRONACA - Leggermente in salita il numero dei contagi in città, rispetto alla scorsa settimana: ad oggi sono 225 le persone positive, 184 quelle in isolamento, resta purtroppo alto anche il numero dei decessi, 141. I dati, aggiornati ad oggi (venerdì 15 gennaio 2021) sono stati comunicati al termine della riunione settimanale del Centro Operativo Comunale.

Emanato ieri sera e pubblicato in giornata il nuovo Dpcm con le misure anti-contagio in vigore fino al prossimo 5 marzo, nel tardo pomeriggio di oggi, al termine del monitoraggio degli indici di contagio da parte del Comitato Tecnico Scientifico, verrà comunicata la zona in cui sarà inserito il Piemonte. Solo in quel momento sarà possibile conoscere nel dettaglio quali saranno le restrizioni in vigore sul nostro territorio per le prossime settimane.

Intanto, in previsione della riapertura delle Scuole Superiori a partire da lunedì 18 gennaio (50% in presenza e 50% in didattica a distanza), in collaborazione con l’azienda dei trasporti, il Comune ha predisposto dei lavori per ottimizzare il sistema delle fermate dei bus così da allungare gli stalli e permettere un maggiore distanziamento e più sicurezza per gli studenti.

Mentre prosegue anche la campagna vaccinale per gli operatori sanitari (presso l’Ospedale e in Via Carlo Boggio), in settimana sono partite le prime vaccinazioni per il personale delle Rsa e per gli ospiti delle Case di riposo cittadine.

Informazioni utili

Si ricorda che per qualsiasi informazione di carattere non sanitario è attivo il numero unico 0171-44.44.44 (operativo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17, il venerdì mattina dalle 8.30 alle 13).

Per fornire sostegno e supporto a chi, a causa della pandemia, sta vivendo momenti di particolare difficoltà non solo economica, è attivo il numero telefonico 0171-444700 (operativo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, il venerdì dalle 8.30 alle 12).

Chi volesse contribuire ad aiutare le tante famiglie cuneesi che in questi giorni si stanno trovando in difficoltà nell’acquistare beni di prima necessità come cibo e farmaci, può farlo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Cuneo, IBAN: IT 22 P 03111 10201 0 0000 0032346, indicando la seguente causale: “COVID-19 Solidarietà alimentare e Codice Fiscale”.