CUNEO/ "Le pietre raccontano": serata al cinema Monviso con Renato Lombardo

CUNEO CRONACA - Mercoledì 2 aprile, alle 21, presso il Cinema Monviso in via XX Settembre 14 a Cuneo, Renato Lombardo presenta "Le pietre raccontano".

Le pietre sono le mute testimoni di molte vicende che raccontano attraverso i cippi, le lapidi, le steli. In Valle Grana, come altrove, le pietre narrano storie che arrivano da tempi lontani e fanno parte del patrimonio inalienabile della comunità come la pietra del diavolo, il masso delle coppelle, la balma delle monache, la pietra vivente, la pietra dei lumini, la roccia del merciaio.

Queste pietre sono tenaci custodi di memorie che, tra realtà e fantasia, svelano vicende che vanno al di là di tutto quello che la scienza ha finora potuto comprendere e insegnare. La serata è organizzata da Pro Natura Cuneo con il contributo del CSV (Centro Servizi per il Volontariato) e il patrocinio del Comune di Cuneo. Ingresso libero.