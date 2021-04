Cuneo, latte e altri prodotti per neonati in vendita erano scaduti: multa di 100mila euro

CUNEO CRONACA - Riceviamo dal gruppo carabinieri forestale di Cuneo e pubblichiamo: "I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Cuneo, su segnalazione di privato cittadino, effettuavano un controllo presso un ipermercato nel comune di Cuneo rinvenendo, presso lo stesso, più di 600 confezioni di prodotti posti in vendita scaduti.

Durante l’attività di controllo, i militari non solo accertavano l’esposizione per la vendita di 8 confezioni di vellutata per bambini scadute da un mese, come riferito dal segnalante, ma constatavano anche che sugli scaffali del reparto dedicato ai generi alimentari per neonati e bambini erano esposti per la vendita al consumatore, oltre la data di scadenza impressa sull’etichetta, numerosissime confezioni di latte per neonati di varie marche, talune scadute da oltre 5 mesi.

Si procedeva a sottoporre a sequestro amministrativo la merce scaduta al fine di toglierla immediatamente dal commercio, mentre nei confronti del direttore del punto vendita veniva elevata dai Carabinieri del Nucleo una sanzione amministrativa per un importo pari a 100.000 euro".