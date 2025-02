Cuneo, la violinista Clarissa Bevilacqua protagonista domenica di "Incontri d'Autore"

CUNEO CRONACA - Domenica 23 febbraio, alle 16,30, è in programma il quarto appuntamento della XXI rassegna di "Incontri d'autore" con il recital della giovanissima violinista Clarissa Bevilacqua, sempre nello Spazio Incontri della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in via Roma 15.

La rassegna è organizzata da Incontri d’Autore e Amici della Musica di Savigliano con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo, della Fondazione Cassa Risparmio di Torino, del Banco Azzoaglio e il patrocinio del Comune di Cuneo.

Informazioni, biglietti e prenotazioni scrivendo alla mail incontridautore@yahoo.it o telefonando al 3334984128 o al 3933314628

Ingresso 10 euro.

Ricco è il repertorio in programma:

Kreisler Recitativo e Scherzo opera 6

Ysaye Sonata opera 27 per violino solo 3 “Ballade”

Hindemith Sonata per violino, Opera 31 2

Bach Partita 2 in re minore per violino solo, BWV 1004

Allemanda, Corrente, Sarabanda, Giga, Ciaconna

Clarissa Bevilacqua è una violinista capace di incantare il pubblico con le sue folgoranti capacità tecniche e la sua musicalità profondamente ispirata. Il suo album di debutto Dream Catcher ha riscosso lusinghieri riconoscimenti a livello internazionale, dopo essere stato raccomandato da Gramophone Magazinee TheStrad, che hanno lodato il suo modo di suonare come"luminosamente elevato"ed "elegante e agile". All'età di nove anni ha debuttato al Pritzker Pavilion di Chicago davanti a diecimila persone e da allora si è esibita in recital e concerti in tutto il Nord America, in Europa e in Asia. Come solista, Clarissa ha suonato con l'Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo, BBC National Orchestra of Wales, Cape Symphony, Thailand Philharmonic Orchestra, Filarmonica de Sibiu, Filarmonica Arturo Toscanini, Orchestra della Toscana, Orchestra Filarmonica di Benevento, Orchestra di Padova e del Veneto, Orchestra El Sistema e al concerto di apertura della Mozartwoche 2023 con l'Orchestra del Mozarteum di Salisburgo. Clarissa si esibisce regolarmente anche in trio con il violoncellista Giovanni Sollima e la pianista Carlotta Maestrini. Il trio ha recentemente registrato l'album Short Trio Stories, con un repertorio che spazia dalla musica classica al rock. Il suo album di debutto è stato pubblicato da Nimbus Records con le opere complete per violino solo di Augusta Read Thomas e il Concerto per violino n. 3: "Juggler in Paradise" con la BBC National Orchestra of Wales diretta da Vimbayi Kaziboni. Clarissa è il direttore artistico del DYNAMIKfest, un festival annuale di musica da camera classica e contemporanea nel cuore di Salisburgo, in Austria. Il suo obiettivo è quello di presentare concerti “dinamici”, appunto, che propongano commissioni ad hoc, programmi in prima assoluta unitamente a capolavori classici, eseguiti da eccezionali musicisti internazionali sotto i 30 anni. Nel 2024, Clarissa è stata fra i vincitori della selezione annuale della prestigiosa Fondation Gautier Capuçon. L'anno precedente è stata selezionata per entrare a far parte del Classeek Ambassador Program e del suo roster di artisti, imponendosi nel concorso ‘open’. Vincitrice di numerose competizioni internazionali, ha ottenuto il Primo Premio, il Premio del Pubblico e il Premio Speciale Bärenreiter al Concorso Internazionale Mozart di Salisburgo. Ha inoltre ottenuto il Grand Prize alla Cape Symphony International Violin Concerto Competition e il secondo posto al Monte-Carlo Music Master. Appassionata di violini storici, all'età di quattordici anni è stata selezionata come la più giovane violinista per esibirsi regolar- mente con la preziosa collezione Stradivari del Museo del Violino di Cremona. Studentessa avida ed entusiasta, Clarissa ha conseguito il Bachelor of Music all'età di sedici anni, laureandosi summa cum laude. Ha ottenuto poi il Master of Music in Violin Performance al Mozarteum di Salisburgo con Pierre Amoyal e il Master in Violin Solo Performance alla "Hanns Eisler" di Berlino con Antje Weithaas.