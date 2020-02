CUNEO/ "La Vedova Allegra" in scena al teatro Toselli: il ricavato va ai volontari della Croce Rossa

Domenica 16 febbraio, alle 16, al teatro Toselli di Cuneo andrà in scena "La vedova allegra" della compagnia d'Operette Elena Angelo, con la regia di Elena d'Angelo. I biglietti (15 euro platea e palco, 10 euro gallerie) sono già in prevendita, acquistabili on-line su www.promocuneo.it; biglietteria aperta dalle 15 del 16 febbraio a teatro. Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto al Comitato locale della Croce Rossa Italiana.

Sempre al teatro Toselli, per la rassegna "Domeniche e teatro", cartellone del Comune di Cuneo a cura del Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte e della compagnia Il Melarancio, domenica 9 febbraio, alle 17,30, andrà in scena lo spettacolo di Giulio Lanzafame dal titolo "Yes Land".

Trama

Le finanze del Pontevedro sono in grave pericolo. Infatti la graziosa Anna, vedova del banchiere Glawari, trascorso l’anno di vedovanza, ha deciso di recarsi a Parigi e magari riprendere marito. Mai se costui non fosse un pontevedrino, l’eredità lascerebbe le casse del Pontevedro e la bancarotta sarebbe inevitabile! Il barone Zeta, ambasciatore a Parigi, coadiuvato dal suo segretario pasticcione, Niegus, ha un’idea geniale. Rammentando che un tempo tra Anna ed il Conte Danilo Danilowitch, pontevedrino purosangue e scapolo, ci fu del tenero, approfitta della festa organizzata in ambasciata per il genetliaco del sovrano, per farli incontrare: forse l’antica fiamma potrebbe riaccendersi… Anna e Danilo però, anche se non hanno mai smesso di amarsi, non riescono a dimenticare gli antichi rancori. Ma quando tutto sembra precipitare, ecco che il miracolo dell’operetta si compie ancora una volta! E così, Anna e Danilo, dopo tanti tentennamenti, trovano il coraggio di confessarsi il loro amore. Le finanze pontevedrine sono salve!

Elena D’Angelo studia pianoforte e canto lirico, dedicandosi successivamente solo a quest' ultimo, sotto la guida del M° Anatolj Goussev con il quale si diploma brillantemente. Nel 1996, debutta nel ruolo di Susanna ne Le nozze di Figaro di W. A. Mozart. Collabora stabilmente con la compagnia "OPERA STAGE" debuttando i principali titoli del repertorio lirico. Nel 2002, partecipa a numerosi spettacoli dell'Accademia Teatrosempre di Milano diretta da Piero Mazzarella e Rino Silveri.

Nel 2003, vince il Concorso Lirico Internazionale Luigia Stramesi Città di Sale (Al) e, nel 2004, è co-protagonista con Michele Placido nello spettacolo ....E una sera a teatro... con la regia di Gerardo Amato, andato in scena nei teatri Alfieri di Asti, Ariston di Acqui Terme e del Viale di Lodi.

Dal novembre 2004 al 2013, è prima attrice soubrette-soprano della storica Compagnia Italiana di Operette con la quale si esibisce nei più importanti teatri italiani, ricoprendo i ruoli principali del repertorio operettistico: la Vedova Allegra, la Principessa della Czarda, La Duchessa di Chicago, la Duchessa del Bal Tabarin, Cin Ci Là, il Paese dei Campanelli, La Danza delle Libellule, Ballo al Savoy, Al Cavallino bianco, Bajadera, Scugnizza… e, nel 2011, ne assume la Direzione Artistica.

Nel 2006, è invitata al Teatro dell'Opera di Roma per la realizzazione de La Vedova Allegra. Nel 2008 è ospite di un'importante tournée con l'orchestra "I POMERIGGI MUSICALI" e la partecipazione straordinaria di Elio Pandolfi, debuttando al Teatro Arcimboldi di Milano.

Ha effettuato numerose tournées all'estero: Argentina, Uruguay, Giappone, Germania, Svizzera, Bielorussia, Slovenia, Spagna... Incide per RICORDI ed è ospite su RAI1, nel programma UNO MATTINA IN FAMIGLIA.

Dal 2013 al 2015 è prima attrice soubrette-soprano della Compagnia del Teatro Al Massimo di Palermo. Nel 2014, fonda la Compagnia d'Operette Elena D'Angelo di cui è direttrice artistica e regista.

Per la rivista on-line DANCE HALL NEWS cura la rubrica Operetta Mon Amour e collabora stabilmente con la Fondazione Pavarotti.

Ha curato regia, allestimento e costumi di La Traviata, Aida e Il Barbiere di Siviglia in tournée nel Nord Italia.

Il 9 luglio 2016 riceve il Premio Nazionale Operetta nella suggestiva Fortezza di Livorno e, il 23 luglio, il premio Malaspina alla Carriera.

Nel 2018, cura regia, allestimento e costumi del Nabucco di Verdi andato in scena al Teatro Manzoni di Monza e della Serva Padrona di Pergolesi in tournée in tutta Italia. Ha curato il primo Stage di Operetta, Operetta, Caratteri e Stili, tenutosi al Conservatorio di Como.

Direttrice artistica del primo progetto, Vi presento l'operetta, rivolto interamente ai giovani, è protagonista della Prima Edizione del Festival dell'Operetta a Monza in Piazza dell'Arengario dove riceve il PREMIO MODOETIA CORONA FERREA 2018.