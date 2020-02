A Cuneo “La scomoda bellezza": 3 incontri per scavare nell'arte tra immagini, musica e creatività

Accanto ad una fruizione "contemplativa" delle opere d’arte, c’è anche la possibilità di lasciarsi interrogare Allora si va in profondità. Si scopre che la produzione artistica è luogo dove si costruiscono ideali, si rinnovano le menti, ci si apre al futuro. Queste potenzialità hanno determinato spesso nella storia incomprensioni, rifiuto, quando non ostilità esplicita da parte di chi detiene il potere culturale o politico.

Dalla visionarietà di Bosch alla forza di Caravaggio, gli artisti sono stati fonte di provocazione talora liberante altre volte inquietante. Un cammino che nel Novecento ha sollevato aperta ostilità nei regimi dittatoriali timorosi delle potenzialità innovative di artisti che rompevano con moduli classici ormai ripetitivi. L'iniziativa "La scomoda bellezza", che vede coinvolti la libreria Stella Maris, il cinema Lanteri e il museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo si rifà a tre momenti distanti nel tempo, ma accomunati da una sensibilità che tende a sfuggire ai canoni vigenti, quindi a farsi veicolo di cultura, ma anche si espone a critiche talora anche feroci.

Il progetto si struttura in tre "pacchetti", ognuno articolato su tre giorni, secondo una declinazione ampia e trasversale coinvolgendo cinema, storia della musica, creatività artistica. I luoghi che ospiteranno questi appuntamenti sono espressione di un "polo culturale" diocesano che mette in dialogo e collaborazione realtà diverse.

"IMMAGINI" | Proiezioni presso la Sala Lanteri | Biglietti per ogni evento: 8 € (7 € presentando il coupon comparso su La Guida)

Mercoledì 19 febbraio | BOSCH

Ore 19: presentazione di Andrea Pascale

Piccola cena a buffet

Ore 21: film BOSCH. IL GIARDINO DEI SOGNI

Mercoledì 26 febbraio | CARAVAGGIO

Ore 19: presentazione di Mauro Baudino

Piccola cena a buffet

Ore 21: film CARAVAGGIO. L’ANIMA E IL SANGUE

Mercoledì 4 marzo | L’ARTE DEGENERATA

Ore 19: presentazione di Enrico Perotto

Piccola cena a buffet

Ore 21: film HITLER CONTRO PICASSO E GLI ALTRI

Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione per ogni serata "IMMAGINI" al 328.590.5882 oppure via mail lanteri.cinema@gmail.com comunicando numero di posti prenotati e lasciando un recapito telefonico o mail per ottenere conferma, sempre entro il lunedì precedente il singolo evento.

"MUSICA" | Chiesa di San Sebastiano | Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Giovedì 17 febbraio ore 21 Chiesa di San Sebastiano

Percorsi di musica popolare nel Medioevo – Guida all’ascolto condotta da Roberto Fresia

Giovedì 27 febbraio ore 21 Chiesa di San Sebastiano

Sonorità barocche – Guida all’ascolto condotta da Alessandra Rosso

Giovedì 5 marzo ore 21 Chiesa di San Sebastiano

Percorsi nella musica nel Novecento – Guida all’ascolto condotta da Ezio Mandrile

CREATIVITÀ | Museo Diocesano San Sebastiano | Costo a famiglia 10 € (8 € presentando il coupon comparso su La Guida)

Sabato 19 febbraio | Ore 16 Museo diocesano San Sebastiano

Pittori da sogno... - Laboratorio per famiglie

Sabato 29 febbraio | Ore 16 Museo diocesano San Sebastiano

Luci e ombre di Caravaggio - Laboratorio per famiglie

Sabato 6 marzo | Ore 16 Museo diocesano San Sebastiano

Le forme dell'arte - Laboratorio per famiglie

E’ richiesta la prenotazione compilando il form sul sito: www.museodiocesanocuneo.it



oppure inviando una mail a museo@operediocesicuneo.it.

Per consentire un’adeguata preparazione di spazi e materiali le iscrizioni saranno accettate fino al giorno precedente l’attività.