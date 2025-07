Cuneo, la Nord Ovest Spa ottiene la medaglia d'oro EcoVadis: è nel 5% delle imprese più sostenibili al mondo

CUNEO CRONACA - Nord Ovest Spa, realtà di eccellenza nel panorama delle spedizioni e della logistica nazionale e internazionale, rafforza il proprio impegno verso la sostenibilità presentando il bilancio di sostenibilità 2024 e annunciando l’ottenimento della Medaglia d’Oro EcoVadis, riconoscimento internazionale che attesta l’eccellenza delle performance ambientali, etiche e sociali dell’azienda. Un risultato che colloca Nord Ovest tra il 5% delle aziende più virtuose a livello globale secondo i criteri ESG (Environmental, Social, Governance), e che rappresenta un importante traguardo nel percorso di miglioramento continuo intrapreso dall’azienda. La valutazione EcoVadis ha premiato in particolare la solidità delle policy ambientali, l’adozione di pratiche responsabili lungo tutta la catena del valore e l’impegno concreto verso il benessere delle persone e delle comunità in cui Nord Ovest opera.

“La medaglia d’oro EcoVadis è per noi motivo di orgoglio e, al tempo stesso, uno stimolo a proseguire con ancora maggiore determinazione nella direzione tracciata. Per Nord Ovest, la sostenibilità non è un progetto a termine, ma un pilastro strategico che guida ogni nostra decisione industriale e organizzativa”, dichiara Valentina Mellano, CEO di Nord Ovest.

L’annuncio della Medaglia d’Oro EcoVadis coincide con la pubblicazione della seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità di Nord Ovest, redatto secondo i criteri ESRS (European Sustainability Reporting Standards) e che integra un’analisi di doppia materialità, valutando sia l’impatto delle attività aziendali sull’ambiente e sulla società, sia i rischi e le opportunità finanziarie legati ai fattori ESG.

Di seguito i principali risultati ESG raggiunti da Nord Ovest nel 2024:

• Environmental – E: Nel 2024 Nord Ovest ha installato impianti fotovoltaici nelle sedi di Cuneo, Mondovì e Grugliasco, evitando l’emissione di circa 182 tonnellate di CO2. Le emissioni GHG (Scope 1, 2, 3) vengono monitorate con attenzione: il trasporto ha generato 13.230,94 tonnellate di CO2, ma l’emissione per tonnellata movimentata è in calo. L’azienda ottimizza le tratte con smart routing, privilegia l’intermodalità ferroviaria (0,044 kg CO2/km) rispetto alla gomma (2,6 kg CO2/km) e aderisce al programma Fly Net Zero per la carbon neutrality nel trasporto aereo entro il 2050. Collabora con operatori marittimi conformi agli standard IMO. In ambito risorse, ha installato erogatori d’acqua per ridurre la plastica e promuove la raccolta differenziata e i principi delle 3R (resale, reuse, repair). L’obiettivo è una riduzione sostanziale delle emissioni entro il 2030.

• Social – S: Nord Ovest impiega 125 collaboratori e ha gestito oltre 1.100 clienti nel 2024. Promuove una cultura inclusiva attraverso il Comitato per la Parità di Genere, la Diversità e l’Inclusione (CD&I) e ha ottenuto le certificazioni UNI/PdR 125 (Parità di Genere) e ISO 30415 (Diversità e Inclusione). La parità retributiva è monitorata con attenzione, la formazione continua ha superato le 650 ore annue e il welfare aziendale include buoni pasto, smart working, una palestra interna e iniziative educative. L’impegno per la sicurezza sul lavoro è garantito dalla certificazione ISO 45001 e da indici infortunistici inferiori alla media. L’azienda sostiene progetti sociali, educativi e sportivi inclusivi, come il Cuneo Sitting Volley.

• Governance – G: Dal 2008 Nord Ovest adotta il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) 231 per garantire trasparenza e correttezza. L’azienda dispone di certificazioni ISO in ambiti chiave (qualità, ambiente, sicurezza, dati) e adotta un Codice Etico condiviso. La protezione dei dati è rafforzata dalla certificazione ISO/IEC 27001, e dal 2023 è attiva una procedura di whistleblowing. La governance è affidata alla terza generazione della famiglia Mellano, con una leadership moderna e a prevalenza femminile.

Fondata nel 1975 a Cuneo, Nord Ovest Spa è una realtà di eccellenza nel panorama della logistica nazionale e internazionale. Con un’esperienza di oltre 50 anni, si è evoluta da agenzia doganale familiare a fornitore integrato di servizi logistici e doganali a valore aggiunto. La sua crescita è stata sostenuta da investimenti strategici, espansione della rete di sedi in Piemonte e Liguria e da una cultura aziendale che unisce radicamento territoriale e apertura globale. Oggi Nord Ovest conta 125 collaboratori e una rete di 5 sedi operative, tra cui spiccano l’HQ di Cuneo, il magazzino strategico di Mondovì, le sedi operative di Genova, Vado Ligure e Grugliasco. La governance dell’azienda è affidata a una combinazione tra le nuove generazioni della famiglia fondatrice Mellano e manager di consolidata esperienza. Nel 2024 l’azienda ha registrato ricavi pari a 48,0 milioni di euro, con un EBITDA di 3,4 milioni e un utile netto di 2,0 milioni di euro.