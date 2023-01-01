Cuneo, la Lipu invita al Giardino d'Inverno per scoprire nidi e mangiatoie per gli uccelli

CUNEO CRONACA - Nel pomeriggio di sabato 6 dicembre, con inizio alle 15 presso il Giardino naturale Lipu di viale Angeli 81, si terrà l’evento “Il Giardino d’inverno” dedicato ai nidi artificiali e alle mangiatoie invernali.

Nel corso del pomeriggio verranno illustrate le caratteristiche dei nidi artificiali presenti nel Giardino. Si procederà alla loro apertura e al censimento delle specie che li hanno utilizzati. I nidi, una volta controllati, puliti ed eventualmente sottoposti a manutenzione, saranno ricollocati sulle piante per offrire riparo agli uccelli durante i mesi più freddi, fino alla prossima primavera quando verranno impiegati per la deposizione delle uova e l’allevamento dei piccoli.

Una parte dell’incontro sarà dedicata anche alle mangiatoie invernali, un’importante fonte di cibo e proteine che aiuta i piccoli passeriformi che vivono in ambienti urbani e limitrofi a trovare nutrimento in un periodo in cui le risorse naturali (come gli insetti) scarseggiano.

I volontari saranno a disposizione del pubblico per fornire suggerimenti utili su come gestire al meglio piccole mangiatoie nel proprio giardino o sul balcone.