CUNEO/ La Compagnia del Birun "fa scuola" il 9 con Unitre al teatro Toselli

ADRIANO TOSELLI - Riflessioni ci arrivano dalla presidente della peveragnese «Compagnia del Birùn»: «Si sta per concludere un anno decisamente “(in)differente”, come dal titolo da noi scelto per la nostra “stagione”, di cui renderemo conto nell'assemblea generale dei soci il 21 febbraio, nella quale illustreremo anche i progetti e le attività sociali di questo appena iniziato 2020.

Si preannunciano dodici mesi ricchi e intensi (fortunatamente il 2020 sarà bisestile così avremo un giorno in più per portare a termine tutti i progetti). Informiamo intanto che il 9 gennaio la “Compagnia” sarà relatore dell'Unitre, Università, al Teatro Toselli di Cuneo, inaugurando la seconda parte dell'anno accademico 2019/2020 con la lettura teatrale “A noi ci piace mangiare”, con tutte le sue citazioni letterarie. A proposito di teatro, ripartono i laboratori teatrali, da lunedì 13 gennaio».

L’appuntamento per i ragazzi (otto-quattordici anni) è al Centro Ambrosino, Via Vittorio Bersezio 22, dalle 17 alle 18,30, con Elide Giordanengo, Riccardo Porfido e Simona Grosso. Quello per adulti, invece, è alla «palestrina» delle scuole elementari, Via Vittorio Veneto, dalle 21 alle 23, con Elide Giordanengo e Mauro Pellegrino.

Informazioni si possono avere da Simona Grosso, al 334.8966480. Soddisfatto è il sodalizio per la l’ottima presenza di pubblico allo spettacolo sui «Re Magi» (FOTO) riproposto nella recente edizione, apprezzatissima nel suo complesso, del «Natale in Contrada» di Pro Loco e Comune, le sere del 24 e 26 dicembre. Come annunciato, e come abitudine (ogni due anni), la recita della fine del prossimo anno sarà del tutto rinnovata.

Adriano Toselli