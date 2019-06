Cuneo, l'ultimo saluto a Attilio Martino oggi alle 15,30 davanti al monumento alla Resistenza

Leopoldo Attilio Martino è nato a Ceva il 9 settembre 1928 da famiglia di operai. Il padre Giovanni viene ferito nella prima Guerra Mondiale a Cividale del Friuli con un polmone perforato, e con notevoli strascichi viene chiamato a lavorare alla Montecatini di Cengio, successivamente Acda e licenziato dal regime fascista perché ritenuto contrario alle idee e sovversivo.

Attilio è il primo di due fratelli che nel periodo degli anni 1943-45 conosce gli orrori dell'occupazione nazista. Giovanissimo opera nelle formazioni partigiane del distaccamento di Sant'Anna, Castellino Tanaro, Francolini e Maccaferro nella zona del campo di lancio di Igliano. La sua azione si svolge su più fronti, in qualità di staffetta, informatore, organizzatore e nell’importante e delicata attività di reclutamento di giovani che avevano aderito alla Repubblica Sociale Italiana.

Nel dopoguerra si iscrive al partito Comunista italiano. A Ceva frequenta le scuole professionali, sarà apprendista e poi titolare di un negozio di barbiere. Nel 1955, si trasferisce a Cuneo ed è dirigente politico della Federazione Comunista di Cuneo. Successivamente ad Alba, durante gli anni della "Malora", collabora con i compagni Borgna, Nazzari e Panero. Quelli sono anni duri, in cui si ricostruisce il Paese. Sono anni di scelte, di miseria, di emigrazione verso la vicina Francia e i paesi lontani.

Attilio è tra gli animatori delle lotte dei contadini delle Langhe e del Monferrato per l’abolizione del dazio sul vino, per la pensione e la mutua ai Coltivatori Diretti, per il fondo di solidarietà nazionale contro le calamità atmosferiche ed infine contro la Montecatini (Montedison) per i gravi inquinamenti provati in Valle Bormida di Cengio. Presta la sua attenzione e la sua opera anche nelle Valli Gesso, Stura, Grana e Po.

Negli anni '60 diventa Segretario provinciale del Partito Comunista. Dal 1964 al 1975 è capogruppo al Consiglio provinciale di Cuneo e consigliere comunale di Ceva. Viene eletto Senatore della Repubblica nel 1973 nel collegio del Verbano-Cusio-Ossola. Fa parte delle Commissioni Difesa, Agricoltura e Foreste. Deputato nel 1976 nella circoscrizione di Cuneo-Asti-Alessandria. Nel 1979 è eletto senatore nel collegio di Casale Monferrato-Chivasso, carica che manterrà fino al 1983. Fa parte del Consiglio dell'Europa Ueo fino al 1984.

Ritornato in provincia di Cuneo ricoprirà altri ruoli: vice presidente nell’amministrazione dell'Acquedotto delle Langhe, vice sindaco della città di Ceva e assessore, presidente e amministratore del porto di Imperia. Nel 2006 viene eletto presidente Anpi provinciale Cuneo e Dirigente Anpi nazionale. Nel 2014, per motivi di salute, rassegna le proprie dimissioni, continuando a rivestire il ruolo di presidente onorario.

Nel febbraio 2019 viene nominato Commendatore all'ordine della Repubblica dal Presidente Mattarella, per il suo impegno politico e sociale svolto in tanti anni di militanza al servizio dei più deboli e degli indifesi".

I suoi funerali si svolgono sabato 22 giugno, alle 15,30, in forma civile presso il monumento della Resistenza.