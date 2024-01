CUNEO/ L'applicazione marina della restoration ecology è protagonista a "Scienza al NUoVO"

CUNEO CRONACA - Mercoledì 24 gennaio alle 19 «Scienza al NUoVO» propone un appuntamento «marino»: con il biologo Jacopo Caroni ci si immergerà nella barriera corallina, conoscendone caratteristiche, minacce a cui è sottoposta e relative contromisure.

In «Animali fantastici e come salvarli: la restoration ecology e le barriere coralline» si partirà dalla presentazione della barriera corallina e delle sue peculiarità per poi analizzarne l'importanza per l’ecosistema e i pericoli che ne mettono a rischio l'esistenza.

Una risposta a questi ultimi arriva dalla restoration ecology, un campo della biologia che si occupa del restauro degli ecosistemi degradati per ripristinare la loro struttura e la loro funzionalità.