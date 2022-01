CUNEO/ Acda: interruzione acqua nella serata e notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 per lavori

CUNEO CRONACA - Nella notte tra mercoledì 26 gennaio e giovedì 27, Acda eseguirà lavori urgenti di manutenzione straordinaria sull’acquedotto di Cuneo consistenti nella sostituzione di alcune valvole a saracinesca sulle principali tubazioni di distribuzione.

Si prevede – indicativamente dalle 20 di mercoledì 26 gennaio sino alle 6 di giovedì – la mancanza di alimentazione all’acquedotto per la dorsale lato Stura nel tratto compreso tra corso Giolitti e piazza Seminario e per quella lato Gesso nel tratto tra corso Brunet e piazza Boves.

Le utenze comprese tra piazza Boves, piazza Seminario e piazza Torino dovrebbero invece registrare una riduzione della pressione ma non l’interruzione del servizio. Prodromici al vero e proprio intervento, sono stati programmati per i giorni lunedì 24 e martedì 25 gli scavi in due punti: piazza Galimberti angolo corso Soleri e rondò Garibaldi.

“Abbiamo riscontrato in conseguenza di un recente intervento per una perdita su un allaccio di un utente in piazza Galimberti un problema relativo alla manovrabilità di alcune valvole dell’infrastruttura principale. I lavori sono indifferibili ed hanno come obiettivo il ripristino ed il potenziamento della funzionalità e dell’affidabilità della rete di distribuzione cittadina dell’acqua potabile. Le squadre impegnate nella manutenzione straordinaria dovrebbero terminare e ripristinare il servizio entro dieci ore”, dichiara l’ing. Andrea Ponta, responsabile dell’Area Gestione operativa.

Auspicando che l’intervento possa procedere senza intoppi, Acda Spa si scusa per il momentaneo disservizio.