Cuneo, insegnare ai bambini a riconoscere il talento: il modello T-Space fa scuola in Europa

SERGIO RIZZO - Tre operatori del Cfpcemon e una rappresentante della Fondazione Crc sono volati in Polonia, a Breslavia, per vedere le attività che il partner straniero ha svolto nella sua scuola, ovvero la realizzazione di uno spazio dedicato al talento sulla scia dell’esperienza “La città dei talenti”. T-Space è progetto che la provincia di Cuneo sta esportando in Europa: un’innovazione didattica che vede le scuole accendere l’attenzione dei bambini verso i loro talenti e, tramite spazi ed esperienze didattiche, insegna loro tecniche di scelta capaci di formare adulti realizzati. “È sempre bello vedere la comunità che si crea. La condivisione di obiettivi e gli occhi felici dei bambini e dei ragazzi che sono uguali in tutti i paesi", spiega Simonetta Bruno, referente del Cfpcemon.

"Il progetto Erasmus T-Space (Talent Space), di cui la Fondazione Crc è partner e il Cfpcemon capofila, fa proprio questo: condivide con insegnanti greci, polacchi e spagnoli esperienze e risultati raccolti durante gli anni di attività del Bando Movimenti Orientamento e ha l’obiettivo finale di realizzare in ogni scuola partner uno spazio molto simile a quello della Città dei Talenti. I partner europei sono stati in Italia a febbraio e proprio in quella occasione hanno evidenziato che li accomuna l’esigenza di "partire prima" insegnando ai bambini a riconoscere i propri talenti e le loro potenzialità. Il lavoro è faticoso, ma può essere vissuto come un’avventura stimolante fatta di esplorazioni, vittorie e piccole sconfitte che fanno crescere e permettono ai giovani di affrontare i momenti di scelta con serenità, ben consapevoli dei propri punti di forza e dei margini di miglioramento. L’obiettivo è imparare a scegliere il proprio futuro partendo da sé stessi per trovare il proprio percorso di vita. L’orientamento precoce diventa così uno strumento per la prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastico".

“Scegliere è qualcosa che facciamo ogni giorno per tutto l’arco della vita – spiega ancora Simonetta Bruno –, insegnare ai bambini a farlo sulla base delle proprie abilità è un impegno che dobbiamo prenderci come comunità. Le aziende possono aprire le loro porte e condividere il loro bagaglio di conoscenze, le istituzioni possono essere il collante tra scuola e lavoro, le famiglie devono accompagnare il percorso di crescita dei loro figli. In questo processo gli insegnanti sono l’elemento fondamentale perché sono il catalizzatore di questa comunità educante che lavora perché i sogni dei nostri ragazzi possano diventare realtà. La collaborazione internazionale è un stimolo per proseguire nella ricerca di nuove modalità operative per accompagnare i ragazzi nella ricerca del proprio talento".

