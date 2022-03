CUNEO/ "Incontri d'Autore" porta in San Giovanni il duo Mezzena-Giavazzi

CUNEO CRONACA - Domenica 3 aprile, in Sala San Giovanni (via Roma 4), alle 16, sarà in concerto per "Incontri d'Autore" il duo composto da Franco Mezzena (violino) e Stefano Giavazzi (pianoforte). Programma: L. van Beethoven Sonata op. 24 (Spring sonata); M. Ravel Sonata (Allegretto, Blues, moderato, Perpetuum mobile, allegro); M. Ravel Tzigane.

Promossa dal Comune di Cuneo e da Soroptimist International, la rassegna è organizzata dalla Promocuneo, in rete con Amici della Musica e Incontri d’Autore, con il contributo del Mibac, della Fondazione Crt e della Fondazione Crc. Info e prenotazione biglietti: tel. 0171.698388 – 333 4984128 - e-mail: promocuneo@tin.it. All’ingresso occorrerà esibire il Green pass, indossare la mascherina Ffp2 e attenersi alle vigenti norme anti Covid.

Franco Mezzena, nato a Trento, ha studiato con Salvatore Accardo sotto la cui guida si è diplomato con il massimo dei voti e la lode e quindi perfezionato per alcuni anni all’Accademia Chigiana di Siena e la Hochschule di Freiburg in Germania. La sua attività, come solista e in varie formazioni da camera, lo vede presente nei più importanti teatri e ospite nei principali festival in Europa, Giappone, Africa, Stati Uniti, Centro e Sud America. Si è esibito due volte nella prestigiosa stagione I Concerti del Quirinale di Radio 3. Recentemente ha ottenuto uno strepitoso successo alla Carnegie Hall di New York interpretando il Concerto Op. 64 di Mendelssohn. Ha suonato con celebri artisti tra i quali citiamo Salvatore Accardo, Bruno Canino, Rocco Filippini, Bruno Giuranna, Alain Meunier, Bruno Mezzena, Anthony Pay, Franco Petracchi, Claudio Piastra, Ruggiero Ricci e Giovanni Sollima. E’ conosciuto in tutto il mondo per i moltissimi CD. Ha registrato, in prima mondiale, per l'etichetta Dynamic, l'integrale dei 29 Concerti per violino e orchestra di G. B. Viotti e numerosi inediti paganiniani. Ha inciso per Wide Classique l’integrale delle composizioni per Pianoforte e Violino di Beethoven con Stefano Giavazzi con cui suona regolarmente da 15 anni. Ha fondato il Mezzena Quartet con Marcello Defant, Gian Paolo Guattèri e Sergio Patria e il Piano Trio Mezzena-Patria-Ballario. Suona in duo con la violinista Patrizia Bettotti con la quale sta registrando l’integrale delle composizioni di G. B. Viotti per due violini (Luna Rossa Classic). Tiene numerosi corsi di perfezionamento in Italia e all’estero, Royal College e Trinity College di Londra, Hertford College di Oxford, Hochschule di Lipsia e Colonia, Tokyo, Osaka e Città del Messico. E’ attivo anche come direttore dell’Orchestra Sinfonica di Lubiana, dell’ Orchestra Sinfonica di Jalisco, dell’Orchestra Sinfonica di Pescara, dell’Orchestra da Camera Milano Classica. E’ stato nominato dalla RAI Radiotelevisione Italiana, membro effettivo della Commissione esaminatrice alle selezioni EUYO (European Union Youth Orchestra) dal 2005 al 2010. Suona su un violino di Antonio Stradivari del 1695 e su strumenti costruiti dai liutai Giovanni Osvaldo Fiori, Giuseppe Leone e Roberto Regazzi. Vince il Premio Napoli Cultural Classic (XV edizione) alle Eccellenze 2015, per la sezione Musica. E' Direttore Artistico dell’Orchestra da Camera di Lecce e del Salento. E’ inoltre proprietario con Gianni Maria Ferrini, dell’etichetta discografica ARIA Records. Nel 2018, ha costituito il gruppo crossover “Metamorphosis”. Registra regolarmente per Brilliant Classics, Dynamic, Odradek Records e Luna Rossa Classic. Tiene un corso annuale di perfezionamento di Violino e Musica da Camera a Roma all’Accademia Ariadimusica di cui è Vice Presidente.

Stefano Giavazzi, illustre pianista mantovano, ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio di Musica di Mantova diplomandosi con il massimo dei voti e la lode. Successivamente ha proseguito i suoi studi con il M° Rinaldo Rossi. Si è perfezionato con J. Micault, G. Sandor, J. Achucarro, B. Bloch, M. Damerini, S. Perticaroli, e con Norbert Brainin e il Trio di Trieste per la musica da camera. Ha ottenuto numerosi premi in concorsi pianistici. Tra i tanti spiccano il 1° premio al Concorso Porrino di Cagliari, il 1° premio al Concorso Internazionale Dasinamov, il 2° premio al Concorso Rendano di Roma, il 3° premio al Concorso Internazionale AMA Calabria e il 3° premio al Concorso Martha del Vecchio di Genova. Si è esibito per numerose associazioni musicali in Italia e all’estero. Nel 2000, è stato invitato ad esibirsi per l’unica edizione italiana dell’Europiano Congress. Ha suonato con varie orchestre tra cui l’Orchestra da Camera di Mantova, l’Orchestra di Cagliari, la Filarmonica di Genova, l’Orchestra Costantin Silvestri di Bucarest, l’Orchestra Filarmonica di Oradea, gli Archi Italiani e l’Orchestra della Radio di Pilsen con la quale si è esibito alla Philarmonie di Monaco. Ha effettuato registrazioni radiofoniche per Radio 3 e per la Radio Slovena. Ha inciso il quintetto per pianoforte ed archi di Brahms, un CD con musiche inedite di Lucio Campiani, un CD per la Bottega Discantica registrato al Teatro Bibiena con il violinista Paolo Ghidoni, i Concerti n° 3 e n° 4 per pianoforte e orchestra di W. A. Mozart, le Quattro Stagioni di Astor Piazzolla. Nel dicembre 2009, è uscito per l’etichetta Wide Classique un cofanetto di quattro cd con l’esecuzione dell’opera integrale per pianoforte e violino di L. van Beethoven con il violinista Franco Mezzena. Vanta collaborazioni cameristiche con artisti quali il Tartini Quartet, Bin Huang, Astor Piazzolla, Lorna Windors, Giuseppe Ettorre, Rodolfo Bonucci, Gabriella Munari, Franco Mezzena, Nicholas Jones. Insegna al Conservatorio di Musica di Mantova. Fin dalla sua fondazione, nel 1995, è direttore artistico della Società della Musica di Mantova. Nel 2010/2011 è stato membro della Commissione Musica al Ministero dei Beni Culturali sezione Spettacolo dal vivo.