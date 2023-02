CUNEO/ "Incontri d'Autore 2023": domenica il Trio Classico violino, violoncello e pianoforte

CUNEO CRONACA - Gli spettacoli del progetto annuale degli “Amici della Musica” di Savigliano propongono un repertorio in grado di spaziare fra i generi e i periodi storici più vari. La musica colta di tradizione europea non accoglierà soltanto i nomi dei suoi esponenti più celebrati (Mozart, Beethoven, Bach, Mozart, Chopin, Franck, Šostakovic e così via), ma promuoverà la valorizzazione di compositori meno rimarcati nell’immaginario comune - è il caso, ad esempio, di Franzh Wilhelm Ferling (1796-1874), Darius Milhaud (1892-1974), Paul Creston (1867-1950), Franz Danzi (1763-1826), Gustav Holst (1874-1934), Nino Rota (1911-1979), Jean Francaix (1912-1997) - al fine di innescare nel pubblico non solo uno stimolo di riconoscimento, ma anche di piacevole scoperta.

Notevole importanza assume quest’anno la promozione del repertorio operistico, attuata quest’anno attraverso la rappresentazione in piazza del Barbiere di Siviglia di Rossini: un’operazione nata oltre quindici anni fa e volta a portare la lirica al di fuori dei suoi contesti più tradizionali, mettendola al servizio del pubblico più eterogeneo e curioso. Ma vanno menzionati anche l’omaggio alle donne di Puccini, raccontate attraverso le sue più belle e celebri arie d’opera, e l’omaggio a Maria Callas nel centenario della nascita. Le due giovani cantanti prescelte sono state selezionate nell'edizione 2022 del concorso E. Sordello di Cuneo, a cui l'Associazione collabora da molti anni. Le celebrazioni fenogliane verranno concluse portando in scena le parole e l’opera della sorella, Marisa Fenoglio, tema di un reading musicale per voce narrante e fisarmonica allo Spazio Binaria di Torino.

Lo spirito delle contaminazioni tra blues e jazz prenderà vita nel ciclo di concerti Blues, jazz and wine, dedicato al repertorio di tradizione afroamericana e pronto a coinvolgere figure di rilievo del panorama jazzistico quali Fulvio Albano, KristinMarion, PhilippeMartel ed Enrico Pieranunzi; una presenza costante, quest'ultima, alle rassegne dell'Associazione. L’omaggio alla Vergine Maria ed all’opera di Sant’Agostino, inaugurerà la proposta di repertorio organistico sacro e profano promossa dalla rassegna Organi Vespera. Quest’ultima si avvarrà della collaborazione fra l’Associazione e la storica azienda Vegezzi Bossi di Centallo, un incontro nato al fine di valorizzare il patrimonio organistico piemontese, anche grazie all’intervento di interpreti di rilievo quali Didier Hennuyer, Fabio Frigato, Vibeke Astner, Barbara Von Berg,Michael Frangen, Hans-Andrè Stamm.

A completare il ventaglio di attività proposte dall’Associazione, anche in questa stagione, vi saranno i quattro Concerti della domenica di Savigliano, nella splendida cornice barocca di palazzo Taffini. La programmazione si avvarrà, come di consueto, della ricerca di ottimi strumentisti e solisti, con ensemble cameristici scelti usufruendo dei numerosi contatti che la Direzione Artistica ha intessuto negli oltre 40 anni di attività culturale, non trascurando le Agenzie specializzate e rivolgendosi inoltre a coloro che, negli anni, hanno contribuito a far crescere l'Associazione. Il secondo concerto della rassegna è previsto per domenica 12 febbraio 2023 alle ore 16 presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC di Cuneo. Sul palco il "Trio Classico": Gabriele Oliveti violino Alberto Drufuca violoncello Ilaria Costantino pianoforte.

Gabriele Oliveti diplomandosi brillantemente al Conservatorio G. Verdi di Milano, ha seguito i Corsi di perfezionamento e le “Master Class” dei maestri Franco Gulli, Mariana Sirbu e Cristiano Rossi. E’ stato premiato, in formazione di duo, in diversi concorsi nazionali e internazionali, tra cui Stresa, Meda e Ispra del quale è risultato vincitore assoluto. Svolge un’intensa attività concertistica con l’Orchestra “Nuova Cameristica” e con l’Orchestra del Festival Internazionale di Brescia e Bergamo, e dato concerti sotto l’egida del Ministero degli Esteri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Francia, Spagna, Svizzera, Germania, Svezia, Repubblica Ceca, Thailandia, Malesia, Indonesia, Pakistan, Singapore, Hong-Kong e Korea del Sud. E’ violino di spalla dell’Orchestra d’archi “I Giovani di Nuova Cameristica”, formazione con la quale ha inciso tre CD dedicati a G.B. Sammartini per la Casa Discografica “Nuova Era”. E’ primo violino dell’ ”Ensemble Corelli” con cui ha tenuto numerosi concerti in formazione di quartetto d’archi e quartetto con cembalo ed ha collaborato con le Orchestre sinfoniche di Como (anche come prima parte), Novara e RAI di Milano. Ha insegnato violino in varie Scuole Civiche della Lombardia ed ha collaborato alla realizzazione del “Corso di Formazione Orchestrale da camera” al Conservatorio G. Verdi di Milano, grazie al contributo dell’U.E. e della Regione Lombardia.

Alberto Drufuca si diploma sotto la guida del M° Riccardi. presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano Prosegue successivamente gli studi con il M° A. Baldovino presso la Scuola di Musica di Fiesole, con il M° A. Navarra presso l’Accademia Chigiana e con il M° P. Szabo. Nel 1982 è tra i fondatori del Trio Matisse, formazione che ben presto si pone in evidenza nel panorama musicale italiano e internazionale. Vincitore di numerosi concorsi cameristici tra cui il Premio “Vittorio Gui” di Firenze, finalista al I Concorso Internazionale di Melbourne, è invitato regolarmente nelle più prestigiose stagioni concertistiche. Ha effettuato numerose tournèes all’ estero: Francia, Svizzera, Spagna Germania, Jugoslavia, Bulgaria, Israele, Australia. Ha effettuato numerose registrazioni radiofoniche per la Radio italiana, spagnola e australiana. Ha inciso per la Casa discografica Ermitage. Ha suonato come solista con diverse Orchestre quali: la Budapest Chamber Orchestra, l’Angelicum (Triplo Concerto di Beethoven), La Nuova Cameristica, la Piccola Sinfonica, l’Ensemble Musica Rara. Nel 2003 fonda il Trio di Pavia con cui incide per la Casa Discografica Phoenix i Trii di A. Arenskij. Nel 2004 ha effettuato in quintetto una tournèe in Cina. E’ titolare della cattedra di violoncello presso il Conservatorio di Milano.

Ilaria Costantino ha compiuto i suoi studi musicali al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, dove ha studiato pianoforte sotto la guida dei Maestri G. Garilli-M. Delli Ponti. Successivamente si è perfezionata al II e IV Corso Internazionale di Perfezionamento e Interpretazione Pianistica tenuto dai docenti E. Perrotta e C. Pastorelli, al Corso Internazionale in Musica da Camera della Repubblica di San Marino tenuto dal M° P. Masi e dalla prof.ssa C. Butzberger; al Corso Internazionale di Musica da Camera dell’Accademia della Romagna Toscana tenuto dal M° D. Rossi e all’Accademia Internazionale di Imola “Incontri col Maestro”. Nel 1998 ha conseguito il Diploma al Corso Triennale di formazione Professionale per duo pianistico tenuto dal duo C. Frosini - M. Baggio; nel 1999 si è diplomata in clavicembalo e tastiere antiche al Conservatorio G. Verdi di Milano, nel 2010 ha conseguito la Laurea di II Livello in pianoforte e nel 2013 ha conseguito la laurea di II livello in Musica da Camera al Conservatorio G. Verdi di Milano. Nel 1997 è risultata vincitrice della borsa di studio per pianista accompagnatore bandita dal Conservatorio “G. Verdi” di Milano, dove ha svolto l’attività di pianista accompagnatore per diversi anni. Svolge attività concertistica prevalentemente in formazione di duo pianistico, trio clarinetto viola e pianoforte e quartetto con pianoforte formazioni con cui ha vinto diversi premi a Concorsi Nazional ed Internazionali. Ha suonato tra gli altri per: Comune di Milano, Savona, per l’Associazione Musicale “Corelli” di Savona, la Società Umanitaria, la Società del Quartetto, l’I.S.U., l’Associazione Mozart Italia di Milano; il Club Musicale di Parma; l’Associazione “Arte Musica e Storia” di Roma; Gli Amici del Loggione del Teatro alla Scala di Milano, la Fondazione Cantelli di Milano; il Teatro Mancinelli di Orvieto; gli Amici della Musica di Argelato (BO); l’Associazione Musicale e Artistica Malcesine; l’Associazione “Concerti A. Buzzola” di Adria; l’Associazione “I. Strawinsky” di Agrigento, l’Università Bocconi di Milano, l’Associazione Il Coretto di Bari, gli Amici della Musica di Casteggio, l’Accademia Gerundia di Lodi, l’Associazione orchestra da camera di Messina, l’Associazione Amici della Musica di Chieti, l’A.GI.MUS di Siracusa e di Lucera, l’Ass. Musicale Margola di Brescia, il festival di Bergen in Norvegia, il festival di Escala in Spagna. E’ docente di pianoforte presso il liceo musicale Zucchi di Monza.

Ingresso: 8 euro