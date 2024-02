CUNEO/ In Sala Cdt si parla di riforme costituzionali in Piemonte e di uguaglianza e libertà

CUNEO CRONACA - L’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo in collaborazione con il Comitato cuneese “Vivere la Costituzione” organizza un incontro dibattito alle ore 17:30 di giovedì 22 febbraio nella Sala del CDT di Largo Barale 1 a Cuneo sul tema “Premierato e autonomia differenziata: cosa c’è da capire”. Sarà presente la costituzionalista torinese Alessandra Algostino, cui spetterà il compito di illustrare e chiarire gli aspetti più controversi delle riforme costituzionali in discussione in Parlamento, aiutando a individuare i nodi giuridici e politici delle modifiche previste, oltre ai cambiamenti che provocheranno nell’impianto istituzionale del nostro Paese. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Info: 349.1934153

Venerdì 23 febbraio alle 17:30 nella Sala del CDT di Largo Barale 1 a Cuneo si terrà un incontro dal titolo "Per l’uguaglianza e la libertà" dedicato ad Alessandro Galante Garrone, magistrato, intellettuale raffinato protagonista della Resistenza piemontese. L’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo e quello di Torino hanno voluto organizzare insieme l’iniziativa per condurre una riflessione sul pensiero di Galante Garrone a vent’anni di distanza dalla sua scomparsa, partendo dagli editoriali scritti per La Stampa raccolti recentemente in un volume pubblicato dall’editrice Einaudi a cura di Paolo Borgna, Francesco Campobello e Massimo Vogliotti.

Alla presenza degli autori sarà interessante riflettere sulla perenne attualità dei temi su cui Galante Garrone ha lavorato a lungo: uno Stato moderno capace d’essere autorevole ma non autoritario; la difesa della Costituzione; l’importanza della scuola pubblica; la lenta dialettica tra mutamento dei costumi della società e modifiche legislative; la condizione della donna; il rapporto tra politica e giustizia, con l’ideale di una magistratura che viva la propria indipendenza senza trasformarla in separatezza. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Info: 3491934153.