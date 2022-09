CUNEO/ In partenza il "Teatro Fisico" e i laboratori con la compagnia Lestranestorie

CUNEO CRONACA - Cuneo sta sviluppando un grande interesse per il mondo teatrale grazie a tutte le realtà che si prodigano a far conoscere il mondo del teatro attraverso eventi, festival, rassegne e a un forte interesse del pubblico. Il teatro è infatti un modo per mettersi in gioco, per conoscere meglio le proprie possibilità di comunicazione e svilupparne altre. La compagnia Lestranestorie propone alcuni laboratori pomeridiani e serali, con l'insegnante Silvana Scotto, attrice e formatrice teatrale, che lavora utilizzando il Metodo Lecoque.

Il corsi pomeridiani riguardano i bambini e il loro nome è MINIMIMI, un format nato dieci anni fa, con bambini che sono ormai diventati grandi, hanno sempre più personalità e voglia di raccontarsi. Le classi partono dai piccolissimi di 4 anni e vanno fino ai 13 anni. Il laboratorio serale di Teatro Fisico riguarda invece attori o semplici appassionati che vogliono compiere un percorso di allenamento alla gestualità, alla voce e alla memoria, creando attraverso le improvvisazioni e la ricerca. Si tratta di una vera e propria palestra per il corpo, per la mente e per il cuore.

Per informazioni potere rivolgervi all’insegnante: 3478199106 o scrivere presso: associazione.lestranestorie@gmail.com.