Cuneo: in Consiglio si parlerà di tangenziale, sicurezza urbana e marciapiedi

CUNEO CRONACA - Il prossimo consiglio comunale a Cuneo è stato convocato, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, per lunedì 27 aprile alle 17 con prosieguo martedì 28 aprile alle 17 nella sala delle riunioni del Palazzo Municipale.

Tra le proposte di ordini del giorno figura l’Ordine del giorno n. 1, in merito a “Sostenere le LIP (Leggi di Iniziativa Popolare) per cambiare la Legge Elettorale “Rosatellum” e respingere la nuova proposta di legge della maggioranza “Stabilicum”, presentato dai consiglieri comunali dei gruppi “Cuneo per i Beni Comuni” e “Cuneo Mia”. Consiglieri: Aniello Fierro, Claudio Bongiovanni, Luciana Toselli, altri 1.

Per quanto riguarda gli oggetti, l’Oggetto n. 2 riguarda il Regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria e benemerita - modifica e adeguamento. Presidente del Consiglio Vernetti Marco. L’Oggetto n. 3 è dedicato al Regolamento del Garante dei Diritti delle persone private della libertà personali - modifica. Sindaca Patrizia Manassero. L’Oggetto n. 4 riguarda il Patto Locale per il sostegno al Polo Cuneese dell’Università degli Studi di Torino anni 2026-2036 e relativo Addendum. Assessore Cristina Clerico. L’Oggetto n. 5 è relativo al Bilancio di Previsione 2026/2028 - variazioni con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi articolo 42, comma 4 del D.lgs. 267/2000 - (ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 9 aprile 2026). Assessore Valter Fantino. L’Oggetto n. 6 riguarda l’Approvazione Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2025. Assessore Valter Fantino. L’Oggetto n. 7 è la Prima verifica della salvaguardia degli equilibri del Bilancio di Previsione 2026/2028 - (articolo 193 - D.Lgs. 267/2000). Assessore Valter Fantino. L’Oggetto n. 8 riguarda il Bilancio di Previsione 2026-2028 - Variazioni. Assessore Valter Fantino. L’Oggetto n. 9 è dedicato alla Perimetrazione dei centri e nuclei abitati, ai sensi dell’art. 12, c. 2, num. 5 bis della L.R. 56/1977 - Approvazione. Assessore Alessandro Spedale.

Tra interpellanze ed interrogazioni, l’Interpellanza n. 1, datata 13/03/2026, ha per oggetto il Futuro dell’Area Piccapietra (fr.ne Madonna dell’Olmo). Consiglieri: Flavia Barbano.

L’Interpellanza n. 2, datata 15/04/2026, riguarda la Grave situazione di deterioramento dei marciapiedi in Cuneo Centro. Consiglieri: Giancarlo Boselli.

L’Interpellanza n. 3, datata 15/04/2026, ha per oggetto la Richiesta chiarimenti in merito alla dichiarazione della Sindaca su Tettoia Vinay. Consiglieri: Giancarlo Boselli.

L’Interpellanza n. 4, datata 16/04/2026, riguarda le Casette di distribuzione dell’acqua monitoraggio. Consiglieri: Claudio Bongiovanni.

L’Interrogazione n. 5, datata 16/04/2026, ha per oggetto Via Tonello - bitumo, rompo...bitumo, rompo - spreco inutile? - Richiesta chiarimenti. Consiglieri: Giuseppe Lauria.

L’Interrogazione n. 6, datata 16/04/2026, riguarda la Videosorveglianza - Richiesta chiarimenti. Consiglieri: Giuseppe Lauria.

L’Interpellanza n. 7, datata 17/04/2026, è dedicata allo Stato di attuazione interventi di riqualificazione dei servizi igienici pubblici cittadini - Delibera di Giunta n. 240 del 07/08/2025. Consiglieri: Ettore Grosso, Flavia Barbano, Maria Laura Risso, altri 4.

L’Interrogazione n. 8, datata 17/04/2026, ha per oggetto Piazza Europa ancora senza risposte dopo i gravi fatti del 23 febbraio 2026. Consiglieri: Claudio Bongiovanni.

L’Interpellanza n. 9, datata 20/04/2026, riguarda la Realizzazione impianto fotovoltaico in Madonna delle Grazie - Area ex Vestebene-Miroglio. Consiglieri: Maria Laura Risso.

L’Interpellanza n. 10, datata 20/04/2026, ha per oggetto le Novità sul progetto di riqualificazione Stadio F.lli Paschiero. Consiglieri: Massimo Garnero.

L’Interpellanza n. 11, datata 20/04/2026, riguarda lo Stato della progettazione dei lavori di manutenzione e valorizzazione dei viali ciliari del centro storico. Consiglieri: Ugo Sturlese.

L’Interpellanza n. 12, datata 20/04/2026, è dedicata a La “sicurezza urbana” nel nostro territorio. Un problema da affrontare in modo sistematico, alla luce di recenti atti di violenza verificatisi in centro Città. Consiglieri: Paolo Armellini.

L’Interpellanza n. 13, datata 20/04/2026, riguarda Parco Parri: situazione attuale e prospettive future. Consiglieri: Paolo Armellini.

L’Interpellanza n. 14, datata 20/04/2026, ha per oggetto lo Stato di degrado, manutenzione e piano di sostituzione dei servizi igienici pubblici cittadini. Consiglieri: Mavy Civallero.

L’Interrogazione n. 15, datata 20/04/2026, riguarda lo Stato di attuazione della Variante alla SS 20 (Tangenziale di Cuneo) e confronto con le infrastrutture di Alba e Mondovì. Consiglieri: Mavy Civallero.

L’Interrogazione n. 16, datata 20/04/2026, ha per oggetto la Paralisi della Variante alla SS 20 e il rischio di isolamento del nuovo Polo Ospedaliero di Confreria. Consiglieri: Franco Civallero.

L’Interpellanza n. 17, datata 20/04/2026, riguarda Sicurezza in città a Cuneo - senza controllo. Consiglieri: Franco Civallero.

L’Interpellanza n. 18, datata 20/04/2026, è dedicata a Villa Invernizzi: richiesta di informazioni sul percorso di restauro radicale e sulle problematiche relative a viabilità e parcheggi di pertinenza. Consiglieri: Ugo Sturlese.