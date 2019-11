CUNEO/ Imprese artigiane in lievissima crescita nel terzo trimestre 2019

Nel periodo luglio-settembre 2019 sono state 216 le iscrizioni di nuove iniziative imprenditoriali rilevate dal registro imprese della Camera di commercio di Cuneo, mentre sono risultate 204 le aziende artigiane che hanno cessato la loro attività.

Il saldo tra i due flussi, al netto delle cancellazioni d’ufficio, è positivo per 15 unità. Il confronto con i dati dello stesso periodo dello scorso anno, rivela invece come il III trimestre 2018 si fosse caratterizzato per un tasso di crescita dello -0,16% a fronte della nascita, tra luglio e settembre 2018, di 185 imprese e di 213 cessazioni non d’ufficio.

Il saldo rilevato nel III trimestre 2019 si è tradotto in un tasso di crescita del +0,09%, in linea con i risultati registrati a livello medio piemontese (+0,13%) e italiano (+0,11%).

Lo stock di imprese artigiane a fine settembre 2019 in provincia di Cuneo è pari a 17.501 unità ovvero il 25,9% delle realtà imprenditoriali con sede legale sul territorio.

“I dati del registro imprese evidenziano una tenuta del tessuto artigiano provinciale, per quanto ancora fragile, che ci impone una seria riflessione sull’efficacia delle misure adottate – ha sottolineato il presidente Ferruccio Dardanello -. Si tratta di cogliere e rispondere con tempestività alle richieste degli imprenditori, che pongono all’attenzione della politica esigenze mirate ad alleggerire gli adempimenti burocratici e a creare programmi e percorsi di accompagnamento verso l’innovazione e la sostenibilità”.

Il bilancio anagrafico è dunque risultato positivo per quasi tutte le forme giuridiche e per la quasi totalità dei settori di attività economica.

Dal punto di vista delle forma giuridica si sottolinea, anche per il tessuto artigiano cuneese, la progressiva tendenza verso forme d’impresa più solide rispetto al passato. Nel III trimestre 2019 le società di capitale hanno evidenziato un timido tasso di crescita del +0,10%, superato in termini di positività solo da quello delle ditte individuali (+0,19%) che rappresentano oltre il 74% del tessuto imprenditoriale artigiano. Negativa, invece, la performance delle società di persone (-0,31%).

Con riferimento ai settori, la dinamica migliore è stata registrata dall’agricoltura che ha segnato un +1,91%. Da evidenziare il segno positivo anche degli altri servizi (+0,28%), seguiti da commercio (+0,09%) e dal comparto edile (+0,08%). In flessione il risultato evidenziato, nel trimestre in esame, dall’industria in senso stretto che registra -0,12%. Il dato più critico nel periodo luglio settembre 2019 appartiene al comparto turistico artigiano (-1,46%).