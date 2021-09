CUNEO CRONACA - In via Basse Sant'Anna a Cuneo, lungo la scalinata che collega il centro città, sono recentemente comparse imbrattature e graffiti. "In questo importante punto di passaggio - segnala un abitante della zona - emergono la trascuratezza e l'abbandono dell'area".

"Il ripristino della scalinata è d'obbligo - viene richiesto a Comune e prefetto - così come il posizionamento di una telecamera e il passaggio delle forze dell'ordine".