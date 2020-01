CUNEO/ Gli "Attori per caso" di Roata Rossi tornano con un nuovo spettacolo in dialetto

La compagnia teatrale "Attori per caso" di Roata Rossi di Cuneo torna alla ribalta con l’interpretazione di un nuovo spettacolo in piemontese. Il titolo scelto per la diciassettesima performance della compagnia è “Stazione di servizio”, commedia scritta da Amendola e Corbucci per il grande Erminio Macario. Due intensi atti di grandi risate, colpi di scena e riflessioni su temi tutt’ora attuali raccontano le vicissitudini di un gestore di una stazione di servizio che vive in compagnia del figlio sovversivo e contestatore e di un vecchio amico in sciopero.

Si avvicendano personaggi variegati: una famiglia hippie, un seminarista, una coppia di amanti a loro volta sorpresi nel locale dalla moglie e avvocato. Il debutto è previsto a Roata Rossi nello splendido e confortevole teatro parrocchiale, sabato 25 gennaio, alle 21. Le altre date degli spettacoli sempre a Roata Rossi sono: domenica 26 gennaio, venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio alle 21, domenica 2 febbraio alle ore 15.

Prevendita biglietti presso la panetteria Meinero di Roata Rossi oppure contattando il 3382128821 o al botteghino prima degli spettacoli. L’intero incasso sarà devoluto in beneficenza e per il sostegno delle opere parrocchiali.