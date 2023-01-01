Cuneo, il Salone del Volontariato porta in via Roma 31 realtà del Terzo Settore

CUNEO CRONACA - Non un semplice evento espositivo, ma uno spazio vibrante dove i giovani sono i veri protagonisti del cambiamento. Il prossimo 5 giugno, dalle 9 alle 13, via Roma a Cuneo ospiterà il Salone del Volontariato, un’iniziativa nata per connettere le nuove generazioni con le realtà associative del territorio e promuovere una cultura della solidarietà e della partecipazione attiva.

L'evento, organizzato dal CSV Società Solidale ETS in collaborazione con la Consulta Provinciale degli Studenti e il Comune di Cuneo, vedrà la partecipazione di ben 31 Enti del Terzo Settore.Il cuore pulsante della mattinata sarà il coinvolgimento diretto degli studenti attraverso linguaggi e temi vicini alla loro sensibilità:

Peer Education e Diritti: Il laboratorio "La NONVIOLENZA è una scelta possibile", curato dagli studenti dell'IIS Grandis con Amnesty International di Cuneo e il Centro Sereno Regis, dimostra come i giovani possano farsi educatori tra pari su temi cruciali.

Benessere e Salute: Alle ore 10:30 in Largo Audifreddi si terrà l'incontro "E se non riesci ad esprimerlo con le parole", un dialogo aperto sulla salute mentale che unisce arte, testimonianze dei volontari di MenteInPace e il supporto dell'ASL CN1.

Creatività e Musica: Largo Audifreddi diventerà il palcoscenico della creatività giovanile con DJ set e performance artistico-musicali curate interamente dagli studenti di diverse scuole di Cuneo

Dialogo Aperto: Diversi Talk animeranno la mattinata, offrendo uno spazio sicuro per condividere pensieri, dubbi ed esperienze di cittadinanza attiva.

In un momento storico in cui il desiderio di partecipazione sociale delle nuove generazioni è in forte crescita, il Salone si offre come il "ponte" ideale. L’obiettivo è mostrare come il volontariato non sia solo "fare del bene", ma un’opportunità per acquisire competenze, esprimere il proprio talento e costruire una comunità più inclusiva.

L'evento è supportato dal media partner NELR.IT - Non è la RADIO, che racconterà in diretta l'energia della mattinata.