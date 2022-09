CUNEO/ Il "modello piemontese" dell'emergenza all'EuroNavigator 2022 di Genova

CUNEO CRONACA - Si è svolto a Genova, il congresso EuroNavigator 2022, con la partecipazione di tutti gli operatori che svolgono il delicato compito dei dispatcher, cioè di chi riceve le chiamate di soccorso, per le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e l’Emergenza sanitaria. Al congresso hanno preso parte attivamente, con quattro specifiche relazioni, i Coordinatori e gli Infermieri del servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale della Centrale Operativa della provincia di Cuneo e Novara e la Coordinatrice del Numero Unico Emergenza 112 di Saluzzo.

Gli interventi hanno affrontato argomenti strategici, portando l'esperienza piemontese nel contesto internazionale, come la sinergia tra Centrali Operative PSAP di primo e secondo livello, il progetto qualità di riascolto e revisione delle chiamate di soccorso pervenute all'Emergenza Sanitaria, il progetto nazionale di gestione delle chiamate con utilizzo chat al Numero Unico Emergenza 112 SORDI e infine l’utilizzo della videochiamata nella Centrale Operativa 118 di Cuneo durante l’assistenza ad un parto domiciliare.

"Ancora una volta - afferma il direttore della struttura complessa Emergenza Sanitaria Territoriale 118 dell’Asl Cn1 - i professionisti infermieri del sistema dell’Emergenza Sanitaria Territoriale e gli operatori del NUE 112, hanno dimostrato la grande competenza e professionalità, unitamente alla volontà di crescita in un sistema sempre più efficiente grazie anche al coordinamento dell’Azienda Zero. Un motivo di grande orgoglio per la Regione Piemonte".