Cuneo, il centro storico si riunisce: in assemblea il futuro dei Giardini Fresia

CUNEO CRONACA - Venerdì 13 marzo, alle 20.45, presso la sala San Giovanni (via Roma 4, a Cuneo), il Comitato per il Futuro del Centro Storico invita i residenti del quartiere e la cittadinanza all’assemblea pubblica annuale. Sarà presente la Giunta comunale, invitata a partecipare al dialogo con residenti, commercianti e associazioni. L’incontro sarà inoltre dedicato alla presentazione del progetto di rigenerazione dei Giardini Fresia, finanziato attraverso il bando per la forestazione urbana della Regione Piemonte.

«L’appuntamento con l’assemblea pubblica rappresenta un momento fondamentale di confronto con la cittadinanza: un’occasione per presentare il resoconto delle attività svolte dal Comitato nell’ultimo anno e per dialogare con l’Amministrazione comunale su esigenze e priorità del quartiere», dichiara Francesca Cavallera, presidente del Comitato per il Futuro del Centro Storico.

Il progetto di rigenerazione dei Giardini Fresia verrà illustrato dall’architetta Roberta Filippini di Roberta Studio e dall’Associazione Art.ur, che ha curato il coordinamento generale, la progettazione partecipata e la comunicazione dell’iniziativa.