CUNEO/ Il "Bonelli" fa volontariato insieme a Lvia: conclusa raccolta fondi per i senzatetto

CUNEO CRONACA - Nelle scorse settimane Lvia Cuneo ha attivato una raccolta fondi per rispondere all’appello delle associazioni che si stanno occupando dell’emergenza freddo: infatti, con l’arrivo del freddo e del calo delle temperature minime, è cresciuta anche in Piemonte e nel Cuneese la richiesta di cibo e coperte per garantire alle persone senza fissa dimora di trascorrere la notte in sicurezza e di consumare un pasto caldo.

Anche l’Itc Bonelli si è mosso per dare una mano: grazie alla collaborazione dell’istituto cuneese, sono stati donati oltre 250 pacchi di riso della campagna "Abbiamo riso per una cosa seria" alla San Vincenzo de Paoli di Cuneo e in parte ad altre realtà di Torino.

La foto ritrae il momento della consegna della somma raccolta nelle classi dell’Itc Bonelli da parte dei Rappresentanti d’Istituto alla presenza della dirigente, prof.ssa Maria Angela Aimone e alla referente del progetto Lvia.