Cuneo, Granfondo "Fausto Coppi": vincono Matteo Raimondi e Annalisa Prato

CUNEO CRONACA - La 36esima edizione della granfondo internazionale cuneese La Fausto Coppi Generali si è conclusa con la vittoria di Matteo Raimondi e Annalisa Prato, atleti piemontesi del team OM.CC.

Sul percorso mediofondo trionfa Marco Provera (Mentecorpo Cicli Drigani) nella categoria maschile assoluta e Martina Cavallo (OM.CC) nella categoria femminile assoluta.

Oltre 2500 gli iscritti (numero chiuso raggiunto) e oltre 2300 i partenti dalla centrale Piazza Galimberti, provenienti da 42 nazioni del mondo.

Tre i percorsi: Granfondo di 172km e 4300m di dislivello, con il Colle di Sampeyre come new entry 2025, Mediofondo di 111km e 2550m di dislivello, e Fauniera Classic, non competitiva di 101km.

Il lungo weekend ciclistico cuneese, che celebra la più spettacolare ed amata maratona del Nord-Ovest d'Italia, ha preso il via giovedì 26 giugno, con la pedalata Gravel non competitiva “Coppi de Tierra”, in onore dell’Argentina, paese gemellato con la granfondo. Venerdì 27 giugno si è svolta la prima mezza maratona cuneese, una notturna solidale dal titolo Run The Night - Karhu x CDF. Sabato 28 giugno la giornata è stata scandita da un fitto programma di eventi di contorno, a partire dai due annulli filatelici dedicati alla La Fausto Coppi Generali, alla presenza della Presidente di Poste Italiane, dott.ssa Silvia Rovere.

La suggestiva Cerimonia di Benvenuto alle Nazioni, con la tradizionale sfilata di bandiere da via Roma fino in piazza Galimberti, ha visto alla testa del gruppo l’Ambasciatore Argentino in Italia, Marcelo Martin Giusto insieme a Davide Lauro e Emma Mana (ASD Fausto Coppi on the road) organizzatori della granfondo hanno poi consegnato la maglia. Durante la cerimonia è stata anche letta la formale benedizione del Santo Padre Leone XIV ai ciclisti partecipanti all'evento.



