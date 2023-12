CUNEO/ Gli Odontotecnici affiancati da Confartigianato verso i nuovi obblighi normativi

CUNEO CRONACA - Grande partecipazione all’incontro rivolto agli Odontotecnici della provincia organizzato da Confartigianato Cuneo “in contemporanea” nella sede provinciale di Cuneo e negli uffici zonali di Alba, Mondovì e Saluzzo. Oltre 60 imprenditori hanno preso parte all’incontro che aveva lo scopo di illustrare alcuni importanti cambiamenti normativi di grande interesse per il settore. Infatti, dopo la conferma del Ministero della Salute dell’obbligo di una nuova registrazione per i fabbricanti di “Dispositivi Medici su Misura”, Confartigianato Cuneo si è subito attivata per fornire assistenza e consulenza alla Categoria degli Odontotecnici.

«In buona sostanza, - spiega Giovanni Bottero, rappresentante provinciale degli Odontotecnici di Confartigianato Cuneo - i fabbricanti già iscritti negli elenchi del Ministero in base al Decreto legislativo 137/2022 hanno già ottemperato agli obblighi previsti dall’articolo 7 del decreto stesso, prima dell’entrata in vigore del Decreto del Ministro della Salute del 9 giugno 2023, e conservano pertanto il numero di iscrizione ITCA assegnato, ma è comunque richiesta l’integrazione dei dati relativi al fabbricante e ai dispositivi medici che si intende mettere a disposizione sul territorio italiano, secondo quanto stabilito dal suddetto DM. Ai fabbricanti iscritti negli elenchi del Ministero in base al Decreto legislativo 46/97 è invece richiesta una nuova iscrizione da effettuarsi entro sei mesi dal 1° settembre 2023».

Durante l’incontro, coordinato da Andrea Tardivo e Cristina Rostagno dell’Ufficio Categorie di Confartigianato Cuneo e al quale è intervenuta la D.ssa Viviana Balista, specialista in materia, si sono quindi approfondite le disposizioni introdotte dal Regolamento UE 2017/745 per i dispositivi medici. Inoltre, si sono richiamati gli obblighi in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e di dotazione di adeguati strumenti assicurativi, fattispecie per cui Confartigianato ha sviluppato apposite soluzioni.

Infine, i tecnici di Confartigianato Cuneo hanno illustrato il nuovo servizio di affiancamento che l’Associazione mette a disposizione delle imprese per adempiere alla procedura di nuova iscrizione come fabbricanti iscritti negli elenchi dei “Dispositivi Medici su Misura” e la comunicazione al Ministero della Salute dell’elenco dei dispositivi realizzati, evidenziando inoltre le opportunità per le imprese associate con la convenzione stipulata con la società Mediwork (software house leader nei gestionali per laboratori odontotecnici e studi dentistici).

Gli Odontotecnici interessati possono rivolgersi ai 19 uffici di Confartigianato Cuneo in provincia per maggiori informazioni (tel. 0171451248 - odontotecnici@confartcn.com).